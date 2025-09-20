“Suo figlio ha investito bimbo di 4 anni”, con la truffa del finto carabiniere rubano gioielli per 45mila euro

Imola, 20 settembre 2025 – “Suo figlio ha provocato un incidente e ha investito un bimbo di 4 anni”. Con la truffa del finto carabiniere due giovani (di cui una minorenne) hanno raggirato due pensionate residenti a Imola e a Lugo, portandole via gioielli in oro del valore di 45mila euro oltre a 500 euro in contanti. I carabinieri, dopo un lungo inseguimento – durante il quale la loro macchina è stata anche speronata da quella delle fuggitive –, hanno catturato le due ragazze e recuperato la refurtiva che è stata restituita alle legittime proprietarie.

Le giovani hanno contattato le anziane signore residenti ad Imola e Lugo, presentandosi come carabinieri r raccontando che i figli avevano causato un brutto incidente stradale investendo un bambino di 4 anni. Le hanno impaurite al punto tale da dire che i rispettivi figli erano stati portati in carcere e ci sarebbero rimasti per lungo tempo, a meno che qualcuno non avesse pagato una cauzione.

Purtroppo le anziane - ignare e prese dall'ansia di poter aiutare i propri figli immaginandoli dietro le sbarre e in difficoltà - hanno pensato di dare credito alle donne, consegnando rispettivamente loro, tutto quanto avevano in casa, ovvero gioielli in oro per un valore di 45mila euro, oltre a 500 euro in contanti.

Fortunatamente una delle vittime truffate ha notato l'utilitaria utilizzata dalle finte carabiniere mentre si allontanavano, annotando modello e targa. Quando ha realizzato di essere stata raggirata, ha denunciato il fatto ai carabinieri, quelli veri. È stato così che i militari di Sansepolcro, allertati dai colleghi emiliani, si sono messi sulle loro tracce immaginando che avrebbero utilizzato la E45 per fare ritorno verso casa. Infatti l'automobile sulla quale viaggiavano le due donne, è stata intercettata all'altezza di Sansepolcro sud (in provincia di Arezzo, in Toscana), ma al tentativo di fermarla, si sono date alla fuga.

E’ scattato così un inseguimento a sirene attivate, e dopo aver percorso quasi 30 km, fino a giungere ben oltre Città di Castello (Perugia), i carabinieri hanno provato ad affiancare le fuggiasche per fermarle. A questo punto le due donne, invece di fermarsi, hanno speronato l'auto dei militari con il chiaro intento di farli desistere; i carabinieri sono riusciti però - con una manovra - a stringere il veicolo inseguito costringendolo a fermarsi poco dopo.

Le due ragazze (di cui una minorenne) che sono scese dall’auto sono state riconosciute dalle vittime della truffa. La perquisizione personale e veicolare ha permesso di recuperare sia i gioielli sia il denaro. La ragazza maggiorenne è stata arrestata e la minorenne affidata ai servizi sociali; dovranno rispondere del reato di resistenza a pubblico ufficiale e dei reati di truffa. Intanto il giudice monocratico del tribunale perugino, in mattinata odierna ha convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza.