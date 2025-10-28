Il truffatore casca nel tranello, signora inganna il malvivente: “Ho l’oro, venga”. Arrestato

Castel San Pietro, 28 ottobre 2025 – Truffa il truffatore e lo fa arrestare nel parcheggio del ristorante Arlecchino. Una vicenda incredibile quella raccontata da una 63enne castellana, che si è ‘travestita’ da detective e in due giorni ha dato scacco matto all’uomo che già pregustava di mettere le mani su un bottino di 490 grammi d’oro in realtà mai esistito. Tutto è partito giovedì scorso, con l’ormai celeberrimo (ma evidentemente ancora efficace) messaggio che compare sotto forma di sms sullo smartphone della signora castellana: “L’operazione da 10mila euro non è andata a buon fine, se non è stata effettuata da lei contatti il seguente numero telefonico”.

La donna, a quel punto, contatta la banca che le conferma come il messaggio sia la solita esca lanciata da truffatori. Anziché cestinare il messaggio, però, la castellana decide di voler andare a fondo. E così avvia una comunicazione con il numero indicato nell’sms. A rispondere è un uomo con accento meridionale, che la donna asseconda, suggerendo anche che “forse si tratta dei contributi Inps non versati”, racconta la donna inviando al Carlino anche tutte le registrazioni delle chiamate, registrazioni in cui l’uomo si mostra un vero ‘professionista’ del mestiere, capace di rassicurare sulle buone intenzioni, ma soprattutto in grado di sdoppiarsi in più ruoli. Per confermare la veridicità della richiesta, infatti, la stessa voce chiama anche dal numero reale (ovviamente frutto di una contraffazione abilmente realizzata col pc) della sede centra di Roma dell’Inps e anche, successivamente, dai carabinieri di Castel San Pietro.

“Questo mi ha spinto a voler rendere pubblica la vicenda, perché in questo modo è molto facile che tante persone possano cadere nel tranello”, spiegherà a margine del racconto. Alla richiesta di effettuare un bonifico, la donna racconta che della transazione rischierebbe di venire a conoscenza anche il marito che potrebbe bloccarla, così cala l’asso dalla manica: “Ho dell’oro in casa, è l’unico modo in cui potrei pagare”. Così, sempre in diretta telefonica, parte la (finta) caccia all’oro di casa, e l’invito del truffatore a pesarlo (“non ha una bilancia in casa? Se ha solo quella del Bimby, usi quella”). Ecco 490 grammi d’oro. Ingolosito, il malvivente abbandona la più semplice e meno rischiosa strada del bonifico e cade nel tranello dell’incontro proposto dalla 63enne, “ma in un posto sicuro, io ho paura, non vorrei mi derubassero”.

Non sa, l’uomo, che ne frattempo la scaltra vittima ha allertato i carabinieri castellani che giungono in borghese nel parcheggio dell’Arlecchino alle 12 di venerdì mattina. I militari attendono l’avvicinamento dell’uomo, lo fermano e lo conducono in caserma, mentre la signora nell’altra stanza rilascia la propria deposizione e, ai complimenti dei militari, risponde con ironia. “Come ho fatto? Ho letto 40 anni Diabolik, a qualcosa sarà pur servito”.