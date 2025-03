Truffe, minacce e debiti . Libera riapre le porte : "Aiutate tredici persone"

Una vittima di truffa, che riferisce di aver subito anche lesioni e minacce; e dodici casi di sovraindebitamento. È il bilancio dei primi quattro mesi di attività dello Sportello di ascolto e sostegno di Libera, ripartito appunto scorso settembre. Il servizio di consulenza è dedicato a chi subisce estorsione o usura, a chi si trova in una situazione di sovra indebitamento e ai commercianti che desiderano recedere dai contratti con i gestori delle slot machine. E lo porta avanti il presidio locale di Libera intitolato al giudice Alberto Giacomelli con il sostegno del Circondario attraverso il Fondo regionale per il contrasto al gioco d’azzardo patologico. Fra ottobre e il 20 febbraio, si sono rivolte allo sportello tredici persone: quattro nel mese di ottobre, tre in quello di novembre, due nel mese di dicembre, tre in quello di gennaio e una nel mese di febbraio. "Una persona ha riferito di essere stata vittima di una truffa e, inoltre, di aver subito lesioni e minacce, ed è stata accompagnata dai carabinieri", ricostruiscono da Libera. Le altre dodici, originarie di Imola (due casi), di Fontanelice, di Casalfiumanese, di Castel San Pietro Terme, di Bologna, di Calderara di Reno, di San Giovanni in Persiceto, di Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena, e di Parma (tre casi) erano invece alle prese con sovraindebitamento. Per nove di loro, lo sportello spiega di aver richiesto l’intervento della fondazione ‘Interesse uomo’, che facilita l’accesso al credito bancario attraverso prestazioni di garanzia, attraverso l’istituzione di una pratica e l’invio al comitato tecnico, e in uno di questi casi (di Parma) la Fondazione ha approvato l’intervento.

Una delle due persone originarie di Imola, davanti a una grave situazione debitoria e familiare, è stata invece di indirizzata allo sportello sovraindebitamento della Città metropolitana per l’istituzione di una pratica all’Organismo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento. Un altra persona residente nel circondario ha portato all’attenzione di Libera una "grave situazione debitoria ereditata". E alla stessa maniera è stata indirizzata allo Sportello sovraindebitamento della Città metropolitana per valutare l’avvio di un percorso con l’Occ.

"Nel 2024 abbiamo aspettato la riattivazione dello Sportello per molti mesi, e i numeri ci dimostrano che anche la cittadinanza ne attendeva la riapertura tanto quanto noi – commentano Filippo D’Amato, responsabile del servizio per il presidio imolese di Libera, e Mary Raneri, referente del presidio –. La validità dello Sportello, anche al di fuori dei confini del suo territorio di competenza, è dimostrata in maniera molto concreta dal numero di pratiche istituite alla fondazione ‘Interesse uomo’ o all’Occ-Organismo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento metropolitano. Insomma, la presenza di un servizio come questo è più che mai fondamentale". Il servizio di consulenza è gratuito e viene offerto uno o due giovedì al mese, negli uffici del Circondario, previo appuntamento. È possibile prenotare telefonando al numero 379/2774413 dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.