Tuffo nella storia del ponte Alidosi

Un ‘Tramonto sotto il Ponte Alidosi’ per conoscere la storia di Castel del Rio e del suo più celebre monumento. L’appuntamento gratuito, organizzato dall’Associazione Culturale Alidosiana, è in calendario il prossimo 23 luglio alle ore 20 proprio nel prato adiacente allo storico passaggio a schiena d’asino del paese. Un racconto fantastico ispirato alla famiglia Alidosi e ambientato all’epoca della costruzione del ponte. L’evento fa parte del Festival Narrativo del Paesaggio 2023 e del cartellone di Bologna Estate 2023. E’ consigliata la dotazione di una coperta per poter osservare lo spettacolo sul prato (info 0542.95906).