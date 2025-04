Ha un tumore di 4 chili, la figlia lo va a prendere in Sicilia e lo porta a Imola a operarsi

Imola, 12 aprile 2025 – L’arrivo in aereo dalla Sicilia, l’operazione al Santa Maria della Scaletta per asportare un raro tumore di quattro chili e infine le dimissioni dall’ospedale. In attesa di buone notizie dai prossimi esami, la storia di Gennaro e Filippa Miceli ha già un primo lieto fine: papà e figlia sono tornati a passeggiare insieme sotto il sole in una tiepida mattina di primavera. I problemi per il signor Gennaro, classe 1950, erano cominciati l’8 marzo: durante la notte, l’uomo sente un gran dolore al fianco destro. Finisce al pronto soccorso in un piccolo ospedale della provincia siciliana, dove abita. “Due giorni senza mangiare e ancora non sapevano cosa fare…”, racconta la figlia Filippa, che ormai da anni invece si è trasferita a Imola.

Così la donna, evidentemente preoccupata, chiede alla ditta per la quale lavora, la Capri carburanti (sede di Toscanella), di autorizzarla a partire subito (“In meno di un minuto mi hanno preso il biglietto aereo, un’azienda meravigliosa…”) per correre da suo padre. Una volta arrivata a destinazione, la situazione davanti a lei è persino peggiore di quella che aveva immaginato. E allora non ci pensa due volte: firma le dimissioni, prende un altro volo, questa volta dalla Sicilia a Bologna e assieme a suo padre (“Era abbastanza sofferente e non aveva mai viaggiato in aereo”), si presenta al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Scaletta.

“In meno di cinque ore avevano già individuato il problema: neoformazione retroperitoneale all’addome – racconta Filippa –. Il 18 marzo è stato operato. Masetti, direttore della Chirurgia generale, ha eseguito un intervento difficoltoso: la massa di oltre quattro chili, rene, surrene e una parte di intestino. Un intervento demolitivo. Il dottore posso solo ringraziarlo di esistere, è una vera eccellenza. Dopo l’operazione mio papà è entrato in rianimazione, dove è stato stabilizzato. Bravissimi anche i rianimatori e gli infermieri, ringrazio di cuore tutti”. E oggi che è stato dimesso dall’ospedale ed è tornato a casa, come sta il signor Gennaro? “Deve recuperare un po’ le forze... – racconta Filippa –. Aspettiamo l’esame istologico, ma le sensazioni sono positive. Madre natura farà il suo corso, ma noi tutti in famiglia ci prenderemo cura di lui come se fosse un bambino. Lui per me ha fatto tanto, ora tocca a me. E vederlo camminare mi dà una grande forza”.