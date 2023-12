Turicchia tra i campioni. Pro loco e Sport Imola ’incoronano’ l’azzurro

E’ Riccardo Turicchia, calciatore della Juventus Next Gen di serie C e della Nazionale Italiana Under 21, lo ‘Sportivo dell’anno 2023’ per Sport Imola e la Pro Loco della città. Il nome del terzino mancino di Borgo Tossignano, nato a Imola il 5 febbraio 2003, finisce dritto nell’albo d’oro del celebre riconoscimento dopo quello di Nadia Padovani Gresini, team principal del Gresini Racing di MotoGp. Cresciuto nel paese della vallata del Santerno, Turicchia ha mosso i primi passi sul rettangolo verde di gioco a Casalfiumanese per poi entrare nel settore giovanile dell’allora Imolese del presidente Spagnoli. Le sue indiscusse doti tecniche hanno favorito il repentino passaggio al vivaio del Cesena prima della virata decisa verso Torino, sponda Juventus, per rinforzare l’organico della compagine Under 23 ‘Next Gen’ in serie C della quale è diventato pedina inamovibile.

E in parallelo è cominciata anche la straordinaria ascesa con la maglia azzurra della Nazionale. Basta riavvolgere il nastro della memoria all’estate scorsa quando Turicchia, insieme ai suoi compagni di squadra dell’Italia Under 20, ha sfiorato il titolo iridato di categoria perdendo di misura la finale dei mondiali contro i pari età dell’Uruguay. Una competizione disputata da protagonista e a suon di convincenti prestazioni, con l’immancabile tifo a distanza degli amici di Imola radunati al Bar Renzo per seguire sullo schermo le gesta del talento borghigiano, tanto da meritare la successiva convocazione nell’Under 21 del neo ct Carmine Nunziata. Insomma, un 2023 da incorniciare con la ciliegina sulla torta del riconoscimento tributato dallo staff di Sport Imola, trasmissione in onda sui social dedicata al florido panorama sportivo imolese e circondariale, e dal direttivo della Pro Loco: "Per lui parlano gli straordinari risultati raccolti nel corso dell’annata – spiega il presidente della Pro Loco di Imola, Luca Errani –. Uno splendido esempio di impegno, sacrificio e dedizione per coltivare un grande sogno nella disciplina più popolare del pianeta praticata ogni giorno da milioni di giovani. Un’immagine genuina che rimanda ai valori più puri dello sport e un fantastico testimonial per tutto il circondario".

Turicchia riceverà il premio in presenza nelle prossime settimane, durante una puntata speciale del programma condotto dal giornalista Mattia Grandi, compatibilmente ai suoi impegni professionali.