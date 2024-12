Turismo a Imola: segnali di ripresa con aumento dei pernottamenti a ottobre

Nuovi segnali di ripresa nell’ultimo mese preso in esame, vale a dire ottobre (+6,3% di pernottamenti); ma in un contesto che nel complesso rimane comunque negativo, seppur di poco, rispetto al 2023. È questo, al netto delle arcinote polemiche sui dati trasmessi in ritardo dagli operatori, il quadro più aggiornato delle presenze turistiche in città nei primi dieci mesi dell’anno.

Premessa d’obbligo, visto le polemiche di cui sopra: quelli diffusi ieri dalla Regione sono dati parziali; ma siccome è lo stesso ente di viale Aldo Moro a commentarli, impossibile sottrarsi a un’analisi anche in chiave locale.

I numeri, dunque: dopo un settembre positivo per Imola, anche ottobre mostra qualche segno più. Nonostante il calo degli arrivi mensili, con i singoli ‘turisti’ registrati nelle strutture ricettive cittadine che si fermano a quota 7.698 (-5,5% rispetto a ottobre 2023), crescono i pernottamenti. Le notti trascorse in hotel, B&B e agriturismi della città sono infatti 21.346 (+6,3% su ottobre 2023).

Per dovere di cronaca, va ricordato che dal 15 al 21 ottobre l’Autodromo ha ospitato le Finali Mondiali Ferrari, che secondo i dati di Formula Imola hanno fatto registrare 33mila presenze complessive nel periodo dell’evento, tra addetti ai lavori, ospiti e pubblico. Anche in questo caso, va però ribadito che non tutti in città sono d’accordo sull’effetto positivo degli eventi del circuito sul riempimento delle strutture ricettive cittadine.

Il dibattito resta dunque aperto. Anche perché, in attesa di dati finali e consolidati per il 2024, i numeri del turismo dei primi dieci mesi di quest’anno risultano ancora inferiori, seppur come detto di poco, al 2023.

Da gennaio a ottobre, gli arrivi a Imola sono stati 74.515, con un calo del 2,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I pernottamenti si attestano invece a quota 189.528, in flessione dell’1,9% sul 2023. Il dato migliore resta l’aumento dei pernottamenti, pari al 10,9%, sul 2019, ultimo anno pre-pandemia e per questo sempre inserito dalla Regione nelle sue rilevazioni.

Proprio l’ente di viale Aldo Moro esulta, guardando nel complesso all’intera Emilia-Romagna. Nei primi dieci mesi del 2024 ci sono state oltre 37,8 milioni di presenze in regione, in aumento del +3,1% rispetto allo stesso periodo del 2023, mentre gli arrivi superano i 10,6 milioni, pari al +2%, sempre sull’anno scorso. Una crescita trainata in particolare dai turisti stranieri, che fanno segnare un +8% degli arrivi e un +9,3% dei pernottamenti, mentre dalla Regione parlano di "sostanziale tenuta" per quelli italiani: -0,4% gli arrivi, +0,6% le presenze.

"Il 2024 si conferma un altro anno molto positivo per il turismo emiliano-romagnolo – sottolinea l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini –. Anche questi ultimi dati confermano l’attrattività dell’Emilia-Romagna nel suo complesso e la capacità di tenuta di un intero sistema, nonostante le difficoltà economiche che pesano sulle famiglie italiane. Sempre più stranieri scelgono la nostra regione e le sue località: dal mare alla collina, all’Appennino. Né va dimenticato il ruolo sempre più rilevante del turismo sportivo, grazie a un calendario di eventi che ha fatto di questa regione la vera Sport Valley italiana".