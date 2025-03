Turismo e Autodromo. Boom presenze, IF sorride: "Al lavoro sulla qualità per alzare l’asticella"

Ampi sorrisi in casa IF all’indomani della presentazione del calendario eventi 2025 dell’Autodromo. Al di là dei discorsi sull’indotto economico affidati al Censis, che riguardano l’intero sistema Paese, a far ben sperare la società di promozione turistica è il numero di arrivi stimati sul territorio. Tra spettatori dei vari eventi (oltre 400mila solo tra Gp di F1, concerti di Max Pezzali e AC/DC e la novità Monsterland) e addetti ai lavori, di qui a fine anno si potrebbe infatti raggiungere la quota record di un milione di presenze.

"Eravamo andati già molto bene lo scorso anno, figuriamoci ora… - è il commento di Gianfranco Montanari, presidente di IF nonché albergatore –. Penso in particolare ai concerti, che sono sempre più difficili da portare a Imola vista la concorrenza. In questo contesto, credo che Monsterland possa rappresentare la classica ciliegina sulla torta. Il nostro sistema ricettivo si era abituato, negli ultimi anni, ad avere un appuntamento importante di fine stagione, in un periodo solitamente senza grandi eventi. La città dovrà preparasi bene anche per questa novità che mi auguro faccia parte del calendario anche in futuro".

Cresciuto il numero delle presenze, e congelate almeno in questa fase le polemiche sui dati della Regione che non combaciano con quelli di un Comune impegnato da un lato nel contrasto del sommerso e dall’altro a spingere i B&B in regola a comunicare a Bologna i dati dei pernottamenti, ora la sfida è far lievitare anche le entrate.

L’obiettivo dichiarato l’altro giorno a Roma dai vertici di Autodromo e Comune è quello di "attirare un pubblico sempre più qualificato: in particolar modo i cosiddetti ‘big spender’, ovvero coloro che sono disposti a investire di più in esperienze esclusive, ospitalità di alto livello e prodotti di lusso".

Oggi questa fascia rappresenta, secondo il Censis, circa il 15% del pubblico degli eventi ospitati a Imola. "Ma con un’offerta adeguata e un piano di valorizzazione dell’esperienza complessiva, questa percentuale potrebbe crescere fino al 25% nei prossimi quattro anni, generando un impatto economico rilevante per l’indotto", sono i calcoli contenuti nello studio della società.

"Quando raggiungi una percentuale alta, poi devi lavorare sulla qualità della presenza, cercandola meglio e offrendo sempre di più a livello di servizi, accoglienza ed esperienza – conclude Montanari –. Bisogna alzare l’asticella, come stiamo provando a fare".

La vede così anche la direttrice di IF, Marcella Pradella, che guarda al medio-lungo periodo.

"Per arrivare a determinati risultati bisogna ragionare in prospettiva futura e guardare al 2029-2030 – è il ragionamento di Pradella –. In ambito turistico, non si lavora per avere sviluppi immediati: bisogna costruire il prodotto, lavorarci e creare una filiera. Già oggi c’è un numero molto buoni di visitatori stranieri che arrivano qui grazie all’Autodromo che fa da catalizzatore e poi vivono altre esperienze sul territorio magari legate a percorsi enogastronomici. È tutto collegato. L’ambizione è quella di cercare di aumentare la permanenza media di questo tipo di visitatore per passare da quello che arriva qui e dorme altrove al turista che dorme sul territorio e vive appieno le esperienze che questo può offrirgli".