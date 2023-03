Turismo e gastronomia Grande successo per la sagra casalese dedicata ai ravioli dolci

La Sagra del Raviolo ha fatto il pienone di gente a Casalfiumanese. E le istantanee della festa hanno riportato le lancette dell’orologio indietro nel tempo, quasi ai numeri pre-pandemia.

Diverse migliaia di persone in piazza Cavalli nella domenica di San Giuseppe per celebrare una delle tradizioni più sentite della vallata del Santerno. Ma anche per gustare quei dolcetti ripieni di mostarda, conditi con zucchero e liquore Alchermes, preparati da un’ottantina di volontari e lanciati alla folla dalla torre civica del paese. Una lavorazione complessiva da 13 quintali di biscotti. Una magia che ha accomunato nei preparativi tutto l’abitato sotto l’egida della Pro Loco e dell’amministrazione comunale, due realtà unite come non mai per il successo dell’iniziativa. Un evento che ha macinato consensi in ogni sua sfaccettatura. Già, perché i più giovani si sono catapultati nel cuore pulsante casalese, attratti da luci e musica, fin dalla sera prima con la ‘Notte prima del raviolo’. Per non parlare della riuscitissima prima edizione del ‘Raviolo Trail’ capace di calamitare un centinaio di runners competitivi e tanti camminatori di giornata. Il fascino di un percorso immerso nella natura tra calanchi, campi coltivati e ricca vegetazione a due passi dal fiume Santerno. Poi il pomeriggio dei lanci dei ravioli con le note in musica dell’orchestra Luca Bergamini a fare da colonna sonora. Nemmeno i nuvoloni grigi all’orizzonte, e quelle goccioline cadute poco dopo le 17, hanno scoraggiato la folla intenta ad acchiappare al volo i gustosi dolcetti.

Simpaticissimo il siparietto dedicato ai più piccoli con i ravioli farciti di nutella gettati da una delle terrazze delle case del centro da figuranti mascherati da cartoons. Piacevole il passeggio nelle vie limitrofe con il mercato ambulante e lo stand gastronomico. Afflussi record anche al banchetto comunale, allestito proprio davanti alla porta del municipio, con la sindaca Beatrice Poli e la giunta a disposizione dei cittadini.