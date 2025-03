Turismo, più luci che ombre. Le strutture raddoppiano

Cresce il sistema ricettivo e si rafforza la collaborazione tra Regione e municipio per il monitoraggio dei dati sui pernottamenti. Nei giorni scorsi, all’autodromo Enzo e Dino Ferrari, è andato in scena un importante incontro con oltre 50 operatori delle strutture ricettive del territorio. L’iniziativa, voluta da Comune, Nuovo Circondario ed Imola Faenza Tourism Company, ha messo in evidenza il valore della rilevazione statistica delle prenotazioni turistiche e le corrette modalità di gestione delle piattaforme regionali per l’invio delle informazioni.

Tra i relatori anche Michelangelo Stanzani, responsabile del territorio turistico Bologna Modena, e Marco Oppi al timone del comparto statistico del settore turismo regionale. Crescono in modo significativo le entrate in arrivo dalla tassa di soggiorno (aumentata nel 2023) passata, a livello locale, dai 237mila euro del 2019 ai 410mila del 2024. Analoga ascesa nel numero delle strutture ricettive della zona lievitate da 95 a 216 in un quinquennio.

Elementi che testimoniano, da un lato, il forte sviluppo del settore, mentre dall’altro l’esigenza di una gestione sempre più strutturata e precisa dei rilevamenti. Come nel caso delle verifiche fatte di recente tra municipio di Imola e Regione, con tanto di sollecitazione alle strutture non rispondenti per la trasmissione dei dati (all’appello ne mancano ancora una cinquantina, ndr), che hanno evidenziato un aumento delle presenze sul territorio. Un focus tecnico, inoltre, è stato dedicato alla trasmissione dei dati tramite la piattaforma Ross1000 che permette agli operatori di comunicare in modo efficace i pernottamenti. Un evidente vantaggio in chiave di analisi statistica, competitività settoriale, attrattività e per l’invio automatico delle informazioni alla Questura.

Pollice in alto per il ruolo promozionale delle piattaforme online e degli spazi fisici come ExtraBo per valorizzare l’offerta: "Lavoriamo da mesi insieme alla Regione per ottimizzare la trasmissione dei dati da parte delle strutture ricettive – ha sottolineato l’assessora imolese Elena Penazzi –. Così si dispone di informazioni importanti per pianificare strategie efficaci. La crescita del settore ricettivo a Imola è evidente e vogliamo continuare a supportare il suo sviluppo garantendo un sistema adeguato per numero di posti letto e qualità".

