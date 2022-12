Turismo, superati i numeri del pre-pandemia L’assessore Penazzi: "I grandi eventi attirano"

di Enrico Agnessi

Crescono ancora, e iniziano in qualche caso a superare i livelli pre-pandemia, i numeri del turismo a Imola. Il quadro che emerge dai dati diffusi in questi giorni dalla Regione, un report nel quale rispetto alla rilevazione di due mesi fa entra il totale delle presenze di settembre e ottobre, è infatti migliore di quello tratteggiato a fine estate dopo i concertoni in Autodromo. E fa ben sperare in vista del 2023.

Nei primi dieci mesi di quest’anno, gli arrivi in città sono stati complessivamente 67.904, dei quali 16.593 stranieri. Un aumento di quasi il 30% sul 2021, ma lontano ancora 13 punti percentuali rispetto al 2019 con tanti stranieri che ancora mancano all’appello.

Il gap sull’ultimo anno senza Covid è invece ormai recuperato se si guarda ai pernottamenti (il totale delle notti trascorse dai turisti sul territorio): 173.305 in dieci mesi. Anche in questo caso, la crescita riferita al 2021 sfiora il 30%, mentre quella sul 2019 è dell’1,4%. È la prima volta che, rispetto al periodo pre-pandemia, si assiste a un segno positivo. Nella rilevazione dello scorso ottobre, basata su dati che andavano da gennaio ad agosto, c’era stata infatti una seppur minima flessione: – 0,6%.

In sintesi: meno nuovi arrivi, ma permanenze più lunghe sul territorio. Un assunto che, declinato a queste latitudini, va però di pari passo anche con la presenza di pochi posti letto durante i grandi eventi spalmati su più giorni. Per gli albergatori e i titolari delle strutture ricettive del territorio, stretti nella morsa del ‘caro bollette’, una boccata d’ossigeno.

A settembre gli arrivi in città sono stati 8.264 mentre a ottobre, mese nel quale sono andate in scena le Finali Mondiali Ferrari in Autodromo, 8.096. In entrambi i casi, si tratta di un aumento sul 2021 (rispettivamente del 15,7% e del 6,4%), ma di un calo sul 2019 (-9,6% e -1,1%). I numeri dei pernottamenti sono però ancora migliori di quelli dell’intero periodo preso in esame dal report della Regione e relativo ai primi dieci mesi dell’anno: +17,7% e +22,5% rispetto a settembre 2021, +3,5% e +17,8% sul 2019.

Segnali contrastanti emergono invece dal confronto tra hotel e strutture extra-alberghiere. Nel primo caso, gli arrivi nei primi dieci mesi del 2022 sono stati 60.283. E cioè: +25,9 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno ma ancora -16,8% sul 2019. I pernottamenti raggiungono invece quota 135.180: +31,1% sul 2021 e +4,4% sul 2019. Nelle strutture extra-alberghiere (affittacamere, bed&breakfast e simili) è boom di arrivi: 7.621 (vale a dire +69,1% su l 2021 e 36,6% sul 2019), mentre a differenza di quanto capita negli hotel faticano ancora i pernottamenti. Nei primi dieci mesi dell’anno sono stati 38.125: c’è sì un forte aumento rispetto al 2021 (+25,8%), ma rimane ancora da recuperare un 8% sul 2019.

"I dati nel complesso sono positivi – commenta l’assessore con delega al Turismo, Elena Penazzi –. Imola ha un minor gap sul pre-Covid rispetto al resto della regione. I grandi eventi trainano gli arrivi, ma ormai ci sono anche tante presenze estive su tutto il territorio. A ottobre poi le Finali Mondiali Ferrari in Autodromo hanno dato un bel guizzo".

Ora bisogna mantenere alta l’asticella anche nel 2023, quando in pista dovrebbe tornare la Superbike abbinata a un mini-festival di tre concerti a metà luglio. "Gare di moto ed eventi musicali hanno pubblici diversi e complementari – è l’analisi della Penazzi –. Crediamo che la gente possa essere più attratta così che non attraverso un singolo evento, ma non escludiamo anche altre finestre per i concerti. A breve contiamo di definire tutto".