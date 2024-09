Imola, turisti in calo anche a luglio: meno arrivi e pernottamenti, è il quinto mese consecutivo

Imola, 7 settembre 2024 – Ancora numeri negativi per il turismo imolese. Dopo i segni meno di maggio e giugno, accompagnati dalle scintille tra Giunta e opposizione, anche luglio chiude in frenata. Lo certificano le tabelle, con dati ancora provvisori che però quasi mai mostrano grossi scostamenti una volta diventati definitivi, resi noti dalla Regione.

Nonostante il mese si confermi quello con i numeri più alti, in virtù degli 8.233 arrivi tra italiani e stranieri registrati nel corso dei 31 giorni dalle strutture ricettive della città, c’è una flessione dell’11,6% rispetto allo scorso anno e del 7,5% sul 2019. In contrazione anche i pernottamenti (vale a dire le notti totali trascorse in città dai turisti) che sono 21.246, cioè il 4,7% in meno dello scorso anno e lo 0,8% in meno rispetto al 2019 (preso in esame in quanto ultimo anno pre-pandemia).

Diventano così cinque i mesi consecutivi con segno meno, rispetto al 2023, sia sul fronte delle presenze che su quello dei pernottamenti a Imola. E il bilancio dall’inizio di quest’anno è negativo. Da gennaio a luglio, i turisti registrati nelle strutture ricettive cittadine sono 50.080, con un -3,6% sul 2023 e un -5,1% sul 2019. Nello stesso periodo, i pernottamenti sono stati 128.707. E cioè il -3,7% in meno rispetto allo scorso anno ma, unico dato positivo in mezzo a una sfilza di segni negativi, il 10,4% in più del 2019.

Cosa succede? Difficile dirlo. L’amministrazione comunale ha ribadito ieri l’invito ad "attendere i numeri definitivi per avere una visione complessiva". E assicurando che "il dato consolidato dell’anno confermerà l’efficacia delle nostre iniziative e il costante impegno per lo sviluppo del turismo" si è detta al lavoro sulla "destagionalizzazione dei flussi".

Il proverbiale bicchiere mezzo pieno, parlando di visitatori, restano le 350mila presenze in Autodromo nei primi sei mesi dell’anno. A questo proposito, va ricordato che a luglio (da venerdì 5 a domenica 7) il circuito ha ospitato la European Le Mans Series. Il contributo al riempimento delle strutture ricettive fornito dalla manifestazione, e in particolare degli addetti ai lavori, appare evidente spulciando i dati giornalieri: giovedì 4, venerdì 5 e sabato 6 sono quelli con il numero di pernottamenti più alti. Il problema è che a luglio di un anno fa l’Enzo e Dino Ferrari poteva contare sulla tappa della Superbike (per quanto in tono minore a causa del gran caldo), sul concerto dei Placebo e sul festival Imola Summer Sound. Quel mese si chiuse con 9.335 arrivi, in aumento del 21,5% rispetto al 2022 e del 4,9% sul 2019.

Attenzione però a leggere i dati solo in chiave Autodromo. Come ormai noto, a maggio di quest’anno, per esempio, nonostante il ritorno del Gp di F1, ci sono state meno presenze in città rispetto allo stesso mese del 2023, quello dell’alluvione. A dimostrazione di un fenomeno caratterizzato ancora da tanti aspetti poco chiari.