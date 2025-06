Turisti, partenza sprint. Arrivi e pernottamenti, un 2025 in crescendo. Boom di B&B e privati

Segno positivo per i dati sulle presenze turistiche 2025 in città. I numeri diffusi ieri dall’Ufficio regionale di statistica nell’ambito delle indagini Istat, relativi ai primi quattro mesi dell’anno, certificano un aumento sia degli arrivi (+4,1%) che dei pernottamenti (+3,2%) nelle strutture ricettive della città.

Si tratta, come al solito, di dati provvisori. Una sottolineatura inevitabile, visto il cortocircuito che lo scorso anno fu all’origine dei contrasti tra Regione e Comune, con l’ente di viale Aldo Moro a Bologna arrivato a correggere i numeri in corso d’opera su sollecitazione di Imola.

Nel primo quadrimestre del 2025, in città sono arrivati 29.299 turisti (definizione ampia, ci sono dentro anche i lavoratori in trasferta, chi si muove per cure sanitarie e il popolo dei testimoni di Geova sempre numeroso agli eventi organizzati a livello locale), dei quali 22.295 italiani e 7.004 stranieri. Rispetto allo stesso periodo del 2024, c’è appunto un aumento di poco superiore al 4%. Quanto ai pernottamenti, le tabelle della Regione ne riportano 79.161 a Imola, vale a dire il 3,2% in più rispetto ai primi quattro mesi del 2024.

Il periodo con più arrivi in città (oltre 8.700 tra italiani e stranieri) è stato aprile, che anche quest’anno ha visto l’Autodromo ospitare il Mondiale Endurance. Rispetto al 2024, tuttavia, arrivi e pernottamenti sono cresciuti rispettivamente del 4,6% e dell’8,2%, con questi ultimi che si sono attestati a quota 23.920. Crescono soprattutto le presenze nelle strutture extra-alberghiere (agriturismi, B&B e alloggi gestiti dai privati), che registrano aumenti a doppia cifra: +20% di arrivi e +11,5% di pernottamenti, con picchi anche in questo caso ad aprile e un aumento in particolare degli stranieri (+46,8% di pernottamenti).

Il turismo continua a crescere nei primi quattro mesi del 2025 anche a livello regionale, seppur con un aumento meno marcato rispetto a Imola. Si parla infatti di un +2,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con circa 2,8 milioni di presenze tra italiani e stranieri in tutta l’Emilia-Romagna. I pernottamenti complessivi da gennaio ad aprile sono stati di oltre 6,7 milioni da Piacenza a Rimini, con un aumento dell’1,7% rispetto al 2024.

"Il settore si conferma complessivamente in buona salute – dichiara l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni –. Anche gli eventi sportivi hanno giocato un ruolo positivo per la promozione del territorio. Da settembre partirà da parte della Regione un lavoro strutturale di analisi e confronto con le associazioni di categoria, gli enti locali, gli operatori della filiera turistica per portare avanti azioni mirate a supportare la riqualificazione delle strutture ricettive, affrontando sia aspetti urbanistici che di sostenibilità economico-finanziaria, nonché il tema dell’aggiornamento della riclassificazione delle strutture ricettive. L’obiettivo è quello di agevolare le riqualificazioni e rendere il nostro sistema ricettivo alberghiero sempre più sostenibile, accessibile e accogliente, innovando i servizi proposti per soddisfare le necessità di una clientela sempre più esigente".