"Tutelare meglio la collettività"

"Lavorare insieme chiedendo ad esempio il potenziamento del commissariato, per dare risposte concrete ai cittadini". È l’appello lanciato ieri dal leghista Simone Carapia alla Giunta sul tema sicurezza. Il consigliere comunale di opposizione auspica infatti di avanzare una istanza congiunta al ministro dell’Interno, da far sottoscrivere ai gruppi consiliari di maggioranza e opposizione. "Oltre alla propaganda di rito, su questo aspetto attendiamo celeri risposte dal primo cittadino nel merito", avverte Carapia, che boccia invece la conferma degli street tutor avallata nei giorni scorsi dal Comune con il sostegno della Regione. "Li ha mai visti qualcuno all’opera?", domanda l’esponente del Carroccio, definendo il servizio "poco percepito e visibile". E ancora: "C’è traccia dei loro report? Quanti interventi sono stati fatti fino a oggi? – chiede Carapia –. Queste sono le tante domande su un servizio utilizzato più per la propaganda di chi governa che per altro".

Inaugurato nel 2021, l’impiego degli street tutor in attività di "prevenzione dei rischi" e di "mediazione dei conflitti" fuori dai locali, nelle aree più delicate della città e in occasione di eventi pubblici è stato prorogato fino a giugno. Il tutto con una spesa di oltre 24mila euro: 900 ore di lavoro al costo orario per addetto di 22 euro. Gli street tutor continueranno a essere impiegati in centro storico, nella zona della stazione ferroviaria e nel quartiere Pedagna.

"La sicurezza è un tema complesso e va affrontato con serietà e metodo – osserva Carapia –. Ognuno deve fare la propria parte. Al Comune spetta ad esempio il potenziamento della videosorveglianza e l’incremento degli organici di polizia locale, e qui siamo indietro parecchio tra promesse da marinaio e finti buoni propositi. Lo Stato deve potenziare quelli delle forze dell’ordine e garantire la certezza della pena".