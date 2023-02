Tutta la comunità ricorda Lenzi

La comunità imolese nelle sue diverse articolazioni (istituzionali, economiche, culturali e sociali) ha voluto ricordare in Consiglio comunale la figura di Vittorio Lenzi a dieci anni dalla sua scomparsa (nella foto, la moglie Valeria). Lenzi fu chiamato nel 2000 dall’allora sindaco Massimo Marchignoli a ricoprire l’incarico di assessore al Bilancio e al Personale, dopo essere stato direttore generale della Banca Cooperativa di Imola, poi diventata Banca di Imola. Rimase in carica per due mandati.

"A nome della mia famiglia e mio personale, desidero esprimere la nostra commossa gratitudine al Comune, alle sue espressioni civili ed economiche, alla sua gente e alle persone che continuano a tributare un affetto e una riconoscenza profondi e inalterati alla cara memoria mio padre – ha affermato Stefano Lenzi, figlio di Vittorio –. Credo che se papà fosse presente ora, ci regalerebbe uno dei suoi bellissimi sorrisi pieni di gioia per ringraziarvi di ricordarlo con tanto attaccamento e costanza".