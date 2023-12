Tutti a scuola a piedi o in bicicletta . Gli alunni di Sante Zennaro e Rodari battono anche il freddo e la pioggia

Nemmeno il freddo e la pioggia hanno fermato la due giorni di ‘Tutti a scuola a piedi o in bici’ organizzata nell’ambito dell’iniziativa ‘Cambiamo rotta’, il progetto partecipativo che promuove la mobilità attiva voluto da Comune e Ceas (Centro di educazione alla sostenibilità imolese) in collaborazione con istituto comprensivo 5, Arpae, Ausl, polizia Locale, associazione Giocathlon, Area Blu, associazione Sante Zennaro e associazione primaria Rodari.

Sono stati tantissimi, infatti, i bambini e le bambine, i genitori, i familiari e gli insegnanti che hanno aderito alle giornate a sostegno della mobilità sostenibile che si sono svolte mercoledì a Sante Zennaro e ieri alla primaria Rodari.

Al ritrovo prima del suono della campanella, gli alunni, le alunne e i loro familiari sono stati accolti dal vicesindaco Fabrizio Castellari, dall’assessora Ambiente e Mobilità sostenibile, Elisa Spada, dai rappresentanti del Ceas imolese, dalla dirigente dell’Ic 5, Adele D’Angelo, dalla dottoressa Carolina Ianuale del Dipartimento di igiene e sanità pubblica dell’Ausl e dagli istruttori dell’associazione Giocathlon.

Un breve incontro per parlare dei benefici per ambiente e salute che uno stile di vita attivo e sostenibile può dare. Sono stati rinnovati gli inviti a partecipare alle linee pedibus già in vigore o a crearne delle nuove che possano soddisfare le necessità di tutti e tutte, e alla nuova linea bicibus, sperimentata nel mese di novembre con tre accompagnamenti organizzati dagli istruttori di Giocathlon, che da gennaio prenderà regolarmente strada sulla linea verde di Sante Zennaro grazie a genitori-volontari che la gestiranno.

"Siamo davvero soddisfatti del successo di queste due giornate di mobilità attiva – commentano Spada e Castellari –. L’invito a recarsi a scuola a piedi o in bici, proposto dal Ceas Imolese, è stato colto in maniera entusiasta da bambini, bambine, da famigliari e da insegnanti nonostante il freddo e la pioggia e noi non possiamo che ringraziare tutti e tutte coloro che hanno partecipato, chi ha condiviso e promosso con noi l’iniziativa, la dirigente D’Angelo, la dottoressa Ianuale e l’associazione Giocathlon. Le linee pedibus e ora anche quelle del bicibus sono una conferma che si rinnova di anno in anno, dimostrando come sia la comunità intera che vive a pieno il cambiamento necessario per un sostegno al clima e all’ambiente, a partire anche dalle più piccole azioni. Senza dimenticare il grande beneficio che ne vive la salute di ciascuno di noi".