Tutti alla Race for the cure. Il Comune in prima linea: "Sensibilizzare e prevenire. Lotta al tumore al seno"

Avrà una squadra tutta castellana la "Race for the Cure" in programma a Bologna domenica 21 settembre, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno. Come già avvenuto in epoca pre-pandemia, nel 2019, quando nel capoluogo emiliano arrivarono circa 300 castellani, il Comune termale, in collaborazione con l’associazione Buonumore Walking e con l’appoggio della Pro Loco, tornerà a partecipare alla manifestazione organizzata dalla Komen Italia. "Abbiamo fatto rete e squadra per poterci essere – ha esordito ieri la sindaca Francesca Marchetti in conferenza stampa assieme all’assessora alle Pari Opportunità Silvia Serotti –. Il messaggio che vorremmo lanciare è che le parole chiave, ora e in futuro, debbono essere sensibilizzare e prevenire, perché la prevenzione salva e la solidarietà unisce". Per la Komen, che organizza la tre giorni (19-21 settembre) che culminerà con la gara di domenica 21 con partenza e arrivo ai Giardini Margherita con doppio percorso di 2,5 e 5 chilometri, il sogno non nascosto di Patrizia Farruggia, referente bolognese, è quello di "tornare ai numeri del passato, quando alla Race a Bologna aderirono fino a 20mila persone". Per farlo l’organizzazione farà come sempre le cose in grande. Nel cuore della manifestazione, infatti, verrà allestito un vero e proprio villaggio che includerà "una unità mobile sanitaria, in affiancamento con l’Asl di Bologna, per lo screening" e nel quale "promuoveremo tutte le attività che svolgiamo durante l’anno".

Parte dei fondi raccolti dalle iscrizioni (aperte sul sito raceforthecure.it fino al 15 settembre, 15 euro il costo), peraltro, verranno destinati come in passato ad associazioni che si dedicano a progetti come pilates e yoga oncologico. Nella borsina consegnata alle partecipanti, anche la maglia rosa simbolo di chi sta lottando o ha lottato contro la malattia. Chi la indosserà, guiderà il gruppo in partenza. "Un tempo c’era vergogna, la indossavano in due o tre donne al massimo. Ora non è più così", la conferma di Farruggia con chiosa finale della presidente della Pro Loco Raimonda Raggi. "Sono stata tra quelle poche ad averla indossata, e sono stata orgogliosa di farlo, perché questa maglia vuol dire ‘sto lottando’, quella maglia significa che, come nel mio caso, la prevenzione salva la vita".

Claudio Bolognesi