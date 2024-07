Tutti insieme contro l’alluvione. Nuovo mezzo per i vigili del fuoco

Tanta gente si è data appuntamento in piazza Cavalli a Casalfiumanese per prendere parte alla cerimonia di ringraziamento delle istituzioni che hanno operato durante gli eventi alluvionali in collina. Una parentesi, molto sentita dalla comunità, che ha visto la presenza della vicepresidente della Regione Irene Priolo, del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Carlo Dall’Oppio e del comandante provinciale Calogero Turturici. Ma anche dei quattro sindaci dei municipi della vallata del Santerno, organizzatori dell’iniziativa, per non dimenticare chi ha prestato soccorso al territorio falcidiato da decine di frane tra la primavera e l’autunno del 2023. Una zona ancora alle prese con la delicata operazione ricostruzione. Applausi, quindi, per Carabinieri, Polizia Locale e Provinciale, Genio ferroviario di Castel Maggiore, Carabinieri forestali, Gev, Gam e Vigili del Fuoco provenienti da Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Abruzzo, Campania e Lazio.

Un momento pieno di emozione che è risultato congeniale anche per inaugurare il nuovo mezzo in dotazione al distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari della valle del Santerno. Il mezzo per Polisoccorso-Anticendio boschivo, un Mercedes Unimog U 218 4×4 acquistato dal comune di Fontanelice grazie ai fondi per la protezione civile destinati dalla Regione (circa 270mila euro), è già parte integrante del parco dotazioni della sede fontanese dei pompieri. Infine, meritatissimo riconoscimento per il pensionamento di Barbara Zannerini.

Un bel traguardo per la coordinatrice del presidio della vallata della Polizia Locale, da decenni punto di riferimento storico per la sicurezza e l’ordine pubblico della collina.

m.g.