Tutti sui pedali per la ricerca sulla fibrosi cistica

Iniziativa solidale domenica 28 maggio in Autodromo. Una settimana dopo il Gran premio di Formula 1, all’Enzo e Dino Ferrari si corre infatti l’Imola charity bike, in cui gareggeranno campioni e appassionati delle due ruote.

Nato da un’idea della delegazione di Imola e Romagna della Fondazione ricerca fibrosi cistica, l’evento si propone di di raccogliere fondi e aumentare la conoscenza sulla malattia genetica grave più diffusa in Europa senza ancora una cura risolutiva.

Prevista una gara a squadre o per singoli partecipanti della durata di sei ore – partenza alle 10 e suono della campana al passaggio dopo le 16 – suddivisa in diverse categorie e aperta a tutti gli enti riconosciuti dal Coni.

Alla gara sportiva è affiancata anche un’attività formativa che coinvolgerà le scuole del circondario, per permettere ai più giovani di avvicinarsi alla bicicletta come modalità di trasporto sostenibile. Iscrizioni aperte fino al 25 maggio: 25 euro per i singoli; 150 euro a squadra; under 15 gratis.