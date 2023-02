Tutto l’affetto della città

Il murale in Autodromo, inaugurato ieri, è solo l’ultimo atto di amore della città e del circuito per Fausto Gresini. Il 12 settembre 2021 si è tenuta la cerimonia di intitolazione dell’ex Variante Alta, durante il fine settimana della ‘200 Miglia di Imola Revival & Coppa d’Oro’. Una decisione, quella di dare vita alla Curva Gresini, arrivata sull’onda di una crescente richiesta popolare giunta fino in Consiglio comunale. Poi, ad agosto 2022, la cerimonia di intitolazione a Gresini della tensostruttura a copertura della pista polivalente nel centro sociale La Tozzona, nel quartiere Pedagna, del quale Gresini era assiduo frequentatore. In questo caso il Municipio aveva subito accolto, con una delibera del maggio 2021, la proposta del centro sociale.