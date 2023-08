Tutto pronto per la Festa d’agosto a Belvedere

Dall’11 al 15 agosto a Belvedere è di nuovo tempo di Festa d’Agosto. La creatura della Pro Loco della frazione alidosiana, immancabile appuntamento nel cuore dell’estate nella vallata del Santerno, tocca quota 26 edizioni tra musica, balli ed ottima enogastronomia. Con un occhio di riguardo alle finalità sociali, perché gran parte degli introiti dell’evento, da tempo, vengono utilizzati per migliorie e iniziative a beneficio della collettività.

Si parte l’11, alle 19, con l’apertura dello stand gastronomico poi via libera alle sette note dell’orchestra Edmondo Comandini. Stesso copione il giorno successivo con, protagonisti sul palco, i musicisti di Tiziano Ghinazzi. Domenica 13 doppia finestra di distribuzione dei gustosi manicaretti: dalle 12 per pranzo e dalle 19 per cena. Poi, lo show di Nearco. Balli scatenati nella vigilia di Ferragosto con l’orchestra Veronica Ricci & Jastin Visani. Chiusura col botto il 15 con lo stand gastronomico in funzione a mezzogiorno ed il congedo pomeridiano.

