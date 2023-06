Ubriaco al volante: in carcere Mandato d’arresto europeo, deve scontare ventun mesi

Appare del tutto evidente che in altri Paesi il Codice penale e l’applicazione del medesimo sono del tutto differenti da quanto accade in Italia, senza nulla togliere alla puntualità e alla concretezza dell’apparato normativo italiano.

È dunque successo che gli agenti del commissariato di polizia di Imola, in questo caso nella veste di ufficiali di polizia giudiziaria, abbiano notificato a un cittadino rumeno domiciliato nella nostra città un provvedimento firmato dal tribunale rumeno di Constanta, città sul Mar Nero. In sostanza, gli agenti hanno eseguito un mandato di arresto europeo ai danni di questo uomo di 49 anni. Sulla base dell’articolo 336 comma 1 del Codice penale rumeno, lo straniero – senza alcun precedente penale nel nostro Paese – è stato arrestato perché deve scontare un anno e nove mesi di reclusione. Il reato commesso? Guida in stato di ebbrezza. La condanna è stata pronunciata dal tribunale di Constanta, dopo un processo nel quale l’uomo ora in carcere aveva nominato un avvocato di fiducia.

Quando il mandato di arresto è arrivato sui tavoli del commissariato per una sua (allora) eventuale esecuzione, non deve essere stata piccola la sorpresa degi agenti nel toccare con mano la differenza tra il Codice penale rumeno e quello italiano. Nel paese ex sovietico non si parla di punti persi dalla patente e di amenità consimili. Il mandato di arresto europeo spiccato dai giudici rumeni è passato anche al vaglio dell’ufficio che si occupa di estradizioni e che si trova presso la Corte d’Appello di Bologna. Se il rumeno verrà realmente estradato, ancora non si sa. Per ora è recluso alla Dozza a Bologna.