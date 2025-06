Ubriaco e contromano al volante: cambia corsia per evitare l’alt

Imola, 19 giugno 2025 – Alla vista del posto di blocco, ha improvvisamente sterzato invadendo la corsia opposta e procedendo contromano. Una manovra pericolosa, che poteva avere conseguenze drammatiche. È successo qualche sera fa lungo la Statale Selice, dove la polizia stradale era impegnata in una serie di controlli per contrastare la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Protagonista dell’episodio un uomo italiano di 55 anni, alla guida di un’Audi A3, successivamente raggiunto e fermato in condizioni di sicurezza dagli agenti. Sin dai primi momenti del controllo, è apparso visibilmente alterato: secondo quanto riferito dalla pattuglia, non riusciva a mantenere l’equilibrio e emanava un forte odore di alcol. Il test con l’etilometro ha confermato i sospetti: il suo tasso alcolemico era quattro volte superiore al limite massimo previsto dalla legge per i conducenti normali (0,5 grammi per litro).

Approfondendo gli accertamenti, gli agenti hanno scoperto che l’auto su cui viaggiava risultava gravata da un fermo fiscale. Per l’uomo è quindi scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, il sequestro del veicolo ai fini della confisca e sanzioni per oltre 2mila euro.

Quello del 55enne non è stato l’unico caso. Durante lo stesso weekend, altri cinque conducenti sono risultati positivi all’alcoltest: anche per loro sono scattate la sospensione della patente e la segnalazione all’autorità giudiziaria.

Le forze dell’ordine sottolineano che la posizione dell’uomo è ancora al vaglio dell’autorità giudiziaria e che la responsabilità penale sarà accertata solo con sentenza definitiva. Intanto, i controlli sulle strade del territorio proseguono con l’obiettivo di tutelare la sicurezza di tutti.