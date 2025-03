Ucraina, Israele e ’lotta’ ambientale

"Sostegno all’Ucraina, una vera difesa comune europea che non sacrifichi i fondi per la coesione sociale, un’Europa che sappia rispondere alle pressioni di Trump e ai dazi con alleanze solide tra i Paesi fondatori". E ancora: "una soluzione per il conflitto israelo-palestinese, basata sul riconoscimento dello Stato di Palestina, la sicurezza di Israele e il rilancio del processo di pace" e "un grande piano di investimenti europei per affrontare crisi climatiche e rilanciare la competitività". Questi i punti fondamentali della risoluzione, adottata dai parlamentari Pd sugli indirizzi da portare al Consiglio d’Europa, approvata mercoledì all’unanimità dalla direzione Dem imolese.