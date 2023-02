Ucraina, un anno dopo "Diamo una mano a un’ottantina di famiglie È un gioco di squadra"

di Mattia Grandi

La mano tesa di Imola a sostegno dei profughi ucraini. Un percorso, vicino al primo intertempo annuale, che dalla necessità di dare risposte concrete e tempestive dinanzi all’emergenza è sfociato in uno straordinario esempio di condivisione, coordinamento e umanità. Proprio nei confronti di chi, alla disperata ricerca di un pizzico di dignità, ha perso quasi tutto.

"Il nostro impegno prosegue anche se i numeri delle persone da aiutare sono diminuiti rispetto all’inizio della criticità – racconta Daniela Spadoni, assessore al welfare del municipio affacciato su piazza Matteotti –. Oggi, in città, si parla ancora della presenza di circa un’ottantina di nuclei familiari provenienti dall’Ucraina in larga parte ospitati presso famiglie di italiani". Una situazione monitorata con attenzione per le esigenze del quotidiano: "A loro vanno i buoni spesa distribuiti dalla Caritas diocesana – continua –. Un sostegno che ha preso il posto dei pacchi con prodotti alimentari e beni di prima necessità consegnati dall’associazione No Sprechi".

Ma la memoria torna alle delicate fasi della prima accoglienza. "Molto positivo l’apporto della rete dei Centri di accoglienza straordinari, gestiti da cooperative sociali e associazioni previo affidamento dalla Prefettura, che hanno evidenziato la straordinaria vocazione per il prossimo di Imola e del territorio circondariale – analizza la Spadoni –. Penso all’impegno immediato dell’istituto ‘Piccole suore di Santa Teresa del Bambino Gesù’ che ha dato ospitalità a diverse donne con figli garantendo a questi ultimi pure una sorta di continuità educativa". Capitolo Sai, il Sistema di Accoglienza e Integrazione: "Ha funzionato meno – ammette –. La difficoltà nel reperimento di alloggi disponibili alle latitudini imolesi ha inciso in modo significativo. Il nostro riferimento è sempre stato il massimo rispetto per l’integrazione dei ragazzi nelle scuole. Oggi, negli istituti comprensivi di Imola, ci sono circa 40 alunni ucraini". Non solo. "Anche il Sai del Cidas si è poi concentrato sull’attività di mediazione culturale – analizza l’assessore Spadoni –. Alternative? Quella di guardare ai Sai dell’area metropolitana o della Regione che, numeri alla mano, hanno dato prova di grande operatività".

E nel bilancio c’è anche il tempo per una constatazione: "Le famiglie ucraine hanno mostrato subito una forte dignità – spiega -. In particolar modo le donne che, pur avendo figli piccoli al seguito, si sono date da fare per trovare un’attività lavorativa". E come spesso accade, si tratta di una vittoria di squadra: "Associazioni, cittadini, Asp, Sol.co., Circondario, Caritas, Croce Rossa, No Sprechi, Nuovo Circondario Imolese, fondazioni, aziende private – elenca la delegata al welfare dell’ente pubblico –. La lista è davvero lunga, così come quella delle tante iniziative, benefiche e di integrazione sociale, messe in campo. Sono particolarmente soddisfatta di quel servizio di mediazione nel commissariato che ha permesso di prendere a cuore fin dalle prime battute i profughi". Con un cenno al futuro: "Stiamo attivando una forma di sostegno per i minori ucraini non accompagnati che non sono affidati alle comunità ma che soggiornano presso i loro parenti – conclude la Spadoni -. In questo caso sarà previsto un rimborso delle spese".