Uinauino, cambia la gestione. Chef Galuzin il nuovo timoniere

Svolta epocale nel mondo della ristorazione castellana. Uinauino diventa, o si potrebbe dire ritorna, il regno di Dmitri Galuzin, che lascia il Gastarea di viale Terme e acquisisce il locale simbolo del decennio scorso creato da Michele Cavedagna, che proprio su Dmitri puntò quando decise di iniziare l’avvenuta nel mondo dell’enogastronomia in riva al Sillaro. "E’ un po’ come tornare alle origini – è il commento a caldo dell’emozionato chef e neo-imprenditore della ristorazione castellana –. Da Uinauino arrivai nel 2011 e lo lasciai nel 2016 prima di approdare nel 2018 al Gastarea. L’ho sempre sentito mio questo locale, in fondo con Michele abbiamo lavorato fianco a fianco dando vita ad una creatura nuova per Castel San Pietro. Un locale fortemente improntato sulla fusione tra vini e cibo". Così, spiega Dmitri, "quando Michele mi ha fatto la proposta di subentrargli, non ho avuto dubbi. Per me credo sia il momento giusto, ho tanti anni di esperienza alle spalle e tanti di lavoro ancora davanti". Trentasei anni, nato in Bielorussa e trasferitosi a Castel San Pietro a 14 anni, dopo gli anni di studio allo "Scappi" Dmitri si è fatto le ossa nella prestigiosa cucina di Max Poggi allo storico "Cambio" di Trebbo di Reno, prima di passare a La Vetta a Castel dè Britti ("lì ho imparato meglio le cotture tradizionali e l’uso della brace") e atterrare definitivamente a Castel San Pietro, da Uinauino appunto, nel 2011. Sette anni dopo, l’arrivo al Gastarea dove è stato chef della cucina del ristorante del gruppo Anusca.

"Sono stati anni splendidi quelli al Gastarea, la bellissima collaborazione con Stefano Iseppi (Amministratore delegato delle Terme e faro dell’Anusca Palace e del Gastarea, ndr) credo abbia portato a una crescita importante del locale, facendo del Gastarea un unicum nella ristorazione castellana. Ci siamo lasciati in ottimi rapporti, non ci sarà mai concorrenza con loro, saremo due realtà diverse".

Il suo Uinauino guarderà al futuro ma con richiami al brillante passato del locale. Intanto il look non cambierà. "Il locale è bellissimo così com’è stato creato da Michele e Monica", puntualizza Dmitri. Come nel passato prossimo e quello remoto, "desidero che Uinauino abbia un’ampia proposta, aperto per chi vorrà solo bere un bicchiere d’ottimo vino abbinato ogni giorno da un mio piatto diverso che accompagnerà l’aperitivo, o per chi vorrà fermarsi a pranzo e cena, con menù alla carta che vedrà anche il ripristino di piatti storici e qualche novità, una su tutte l’uso della brace ma in modo creativo. Un locale dove alla base della cucina ci saranno prodotti ed eccellenze del territorio".

L’apertura ufficiale del neo-Uinauino Bistrot avverrà il 5 dicembre, poi il locale accoglierà i clienti tutti i giorni a pranzo e cena (dalle 18 per dare spazio agli aperitivi). Chiusura domenica sera e lunedì.

Claudio Bolognesi