Ultima serata con la ‘Balera sotto le stelle’

Ultimo appuntamento domani con la ‘Balera sotto le stelle’, la rassegna estiva che propone serate danzanti a ingresso gratuito, con le migliori orchestre live e dj della zona. A partire alle 20,30, alla pista polivalente in via Broccoli a Osteria Grande, si potrà trascorrere la serata in compagnia, ballando o semplicemente ascoltando la musica che, per l’occasione, sarà a cura de ‘I Barbera’ e DJ Bruno. La pista polivalente di Osteria era già stata sede della ‘Balera sotto le stelle’ nella prima serata di lunedì 19 giugno, mentre nei successivi lunedì 24 giugno, 3, 10 e 17 luglio era stata ospitata dalle Terme e il 24 e 31 luglio da Villa Scardovi. Info e contatti: centro sociale Scardovi 347 0103912 o Auser, 051 2812943.