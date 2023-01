Ultime ore per ammirare le opere del concorso ‘Donatella Zappi’

Ultimi giorni per ammirare la bella mostra ‘Le emozioni del gusto’, con le 28 opere realizzate dai bambini delle scuole della direzione didattica statale di Castel San Pietro per la 18ª edizione del concorso dedicato alla memoria dell’insegnante Donatella Zappi. Come è tradizione, la mostra, inaugurata a inizio dicembre, si può visitare fino a domani negli orari di apertura del Comune.

Le originali creazioni degli alunni delle scuole Albertazzi, Sassatelli e Don Milani e delle scuole dell’infanzia Ercolani, Rodari e San Martino in Pedriolo sono lungo la scala centrale e al primo piano del Comune. Il concorso è stato realizzato grazie al contributo della famiglia Zappi, del Comune e degli sponsor: le cartolibrerie Buffetti, Al Punto e Atlantide, Carrozzeria Augusta, Sos Graphics e Laura Martini–decorazioni restauro.