Ultimi appuntamenti fra ricordo e teatro

Si tiene alle 10, nell’area vicino alla chiesetta di via Scania 350, la consueta cerimonia ‘Un Fiore per Enrica’, omaggio floreale alla stele dedicata a Enrica Calabresi, zoologa e docente vittima dell’Olocausto. L’iniziativa è a cura dell’associazione Terra Storia Memoria in collaborazione con Comune Anpi e Aned.

Sarà anche ricollocata la formella restaurata dall’autore Gianni Buonfiglioli in seguito all’atto vandalico del mese scorso.

Alle 17 al Cassero Teatro Comunale, Terra Storia Memoria presenta lo spettacolo teatrale ‘Arbeit macht frei – il lavoro rende liberi’, narrazione di poesie sull’Olocausto con il patrocinio del Comune la collaborazione

dell’associazione Incontri e di ‘La Melagrana’. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. La regia è di Roberto Dall’Aglio. Numerosi gli interpreti in scena. Per la musica: Andrea Fiumi (tastiera e canto), Franco Benazzi (armonica a bocca e canto), Antonio D’Ugo (canto), Francesco Di Giacomo (percussioni e canto), Raul Baldazzi (canto), Maurizio Trigolo (canto), Giulia Benazzi (clarinetto), Manuel Nanetti (chitarra), Marco Pocaterra (chitarra), Giancarlo Tosarelli (chitarra), Federico Betti (fisarmonica). Per la recitazione: Serena Malavolti, Donato Mazzoli e Roberto Dall’Aglio. Per il ballo: Silvia Guiducci, Valentina Mozzato, Alessandro Guerzoni e Gregorio Di Capua. Le immagini sullo schermo sono di Paolo Guerreschi, suono e luci di Antonio Angrisani.