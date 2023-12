Ultimi posti per i burattini

Ci sono ancora pochi posti disponibili per lo spettacolo di burattini ‘Le penne dell’orco’ che andrà in scena al Cassero Teatro Comunale di Castel San Pietro domenica alle 16,30, per la rassegna ‘Nella splendida cornice. Sulle strade del teatro per ragazzi’. Protagonisti

saranno una principessa rapita, un re ammalato e soltanto le miracolose penne dell’;orco in grado di salvarlo. L’ingresso è gratuito con prenotazione. Per info e prenotazioni: Comune di Castel San Pietro Terme - Ufficio Turismo e Cultura: cultura@comune.castelsanpietroterme.bo.it – tel. 051 6954112 – 159 – 150. ‘Nella splendida cornice. Sulle strade del teatro per ragazzi 2023’ è la rassegna itinerante che

porta il teatro nei 10 Comuni del Circondario Imolese. Il progetto ha vinto il bando della Regione Emilia - Romagna per le attività di promozione culturale, presentato dal Comune di Castel San

Pietro Terme, in qualità di capofila, e ha ottenuto il sostegno della Bcc ravennate, forlivese e

imolese.