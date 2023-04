Un 25 aprile colorato Il paese diventa capitale dei fiori "La Primavera è qui, festeggiamo"

Castel del Rio capitale dei petali colorati con la Festa dei Fiori del 25 aprile. E il colpo d’occhio della vigilia in paese è già quello delle grandi occasioni con aiuole e spazi verdi addobbati con meravigliose composizioni floreali. Il modo migliore per salutare l’arrivo della primavera ed aprire il cartellone eventi di un 2023 che si preannuncia ricco di iniziative nel paese dell’alta vallata del Santerno.

"Una festa che cresce di anno in anno e, se il meteo sarà dalla nostra parte, una bella vetrina per l’intero abitato – racconta Paolo Franceschi alla guida della Pro Loco Alidosiana schierata in prima linea nell’organizzazione insieme alla cooperativa ricreativa culturale Arci –. Raggiunto il numero record di adesioni da parte di quegli espositori che con i loro banchi riempiranno un’ampia porzione del centro storico da Palazzo Alidosi al termine di Piazza della Repubblica".

Un’area a fruizione pedonale dalla mattinata che, per agevolare il passeggio dei visitatori, registrerà perfino la chiusura di una parte della provinciale Montanara. "Mercato floreale e di vendita di prodotti artigianali realizzati coi fiori – continua -. Senza dimenticare quei laboratori artistici, dedicati a grandi e piccini, che animeranno gli spazi attorno alla piazza e al Cortile delle Fontane. Splendidi momenti creativi gestiti dalla biblioteca comunale, attività e associazioni benefiche".

All’ora di pranzo via libera allo stand gastronomico targato Anpi, per non dimenticare la concomitante Festa della Liberazione, e un focus sulla lavorazione al tornio dell’argilla in collaborazione con uno studio ceramico specializzato. Un antipasto a quello che sarà il consolidato programma delle sagre e feste alidosiane.

"Tutte confermatissime con il solito calendario – anticipa Franceschi -. Dalle Feste Rinascimentali di giugno alla Sagra del Porcino di agosto. Poi quelle del tartufo e del marrone tra settembre ed ottobre. Siamo pronti a riattivare le cucine della nostra tensostruttura allestita nell’ex campo sportivo alle spalle di Palazzo Alidosi. Migliaia i coperti sfoderati lo scorso anno con la formula, gettonata, del menù fisso". Con una novità. "Siamo al lavoro con il municipio per una rassegna comica con grandi nomi del cabaret italiano – svela il presidente -. Due o tre appuntamenti. Giacobazzi? Perchè no. Abbiamo tanta fiducia, ci aspetta una stagione a pieno regime".

Mattia Grandi