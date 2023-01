Un aiuto agli studenti disabili Nelle superiori arrivano i tutor

Sono in arrivo i tutor-amicali, ovvero figure in grado di svolgere attività di integrazione a favore di giovani studenti disabli che frequentino le scuole superiori nel circondario imolese. Lo Scarabelli, in accordo con gli altri istituti superiori, il Nuovo Circondario Imolese, l’Asp e il Centro integrato servizi scuola territorio ha indetto una selezione pubblica per assegnare 10 borse-lavoro da assegnare a giovani diplomatilaureati eo studenti universitari residenti nei comuni del circondario che possano svolgere questa attività nell’anno scolastico in corso. In particolare, i tutor affiancheranno lo studente disabile a scuola durante le attività di classe o laboratorio, e in altre attività concordate, lo supporteranno nello studio e nei compiti a casa, lo accompagneranno in attività culturali e ricreative extrascolastiche, finalizzate alla socializzazione e alla promozione dell’autonomia.

Ancora, parteciperanno agli incontri del gruppo operativo o ad altri momenti di verifica pianificati dalla scuola dello studente disabile; poi collaboreranno con la dirigenza della scuola per le attività relative al controllo e al monitoraggio delle attività previste dalla borsa-lavoro (registrazione ore, segnalazione assenze ecc.) La borsa-lavoro comporta un impegno di 100 ore da svolgersi in questo anno scolastico. L’importo della borsa è di 976,50 euro lordi.

"Nelle realtà dove la figura del tutor-amicale è stata istituita – fanno sapere dal Circondario, che si è mosso nell’ambito di un accordo metropolitano – i riscontri sono stati altamente positivi, sia nel giudizio delle istituzioni che in quello delle famiglie e degli stessi beneficiari. Il fattore positivo è dato dal fatto che il tutor è una figura di giovane che a scuola, a casa e nel tempo libero svolge un ruolo di sostegno ‘amicale’ nei confronti del giovane disabile; in più il tutor non è una figura professionale, ma è sostenuto da una forte motivazione solidaristica e sociale non disgiunta da una formazione universitaria o acquisita in corsi propedeutici, e in ultimo non sostituisce, ma affianca altri operatori (docemti, assistenti, educatori, specialisti della riabilutazione ecc.) con i quali si rapporta in modo sistematico".

I beneficiari, dal canto loro, hanno la "possibilità di fare l’esperienza di una ‘figura di riferimento’ del tutto nuova nell’affrontare sia le situazioni scolastiche che quelle di tipo sociale" e possono "sperimentare nuovi progetti per allargare la sfera della propria autonomia (uso dei mezzi di trasporto pibblico, accesso alle opportunità di svago e cultura offerte dal territorio, conoscenza e sperimentazione delle nuove tecnologie ecc.). In più, possono anche allargare l’ambito dei legami affettivi e di amicizia oltre i confini parentali.

Il colloquio con la commissione di valutazione allo Scarabelli si terrà domani alle 11; le borse-lavoro saranno assegnate ai 10 migliori classificati sulla base dei titoli e del confronto con i commissari.