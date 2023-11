Un albero per ogni nuova vita. Più verde nell’area del canile

Duecento famiglie hanno partecipato, domenica mattina, alla cerimonia denominata ‘Un albero per ogni nuova vita’, che ha visto la messa a dimora, nell’area verde adiacente il gattile e canile (via Gambellara), di un albero dedicato simbolicamente ad ogni nuovo nato e nuova nata nel periodo dall’1 novembre 2022 al 31 ottobre 2023.

"Grande soddisfazione per la forte partecipazione alla giornata" è stata espressa dal sindaco Marco Panieri e dalle assessore all’Ambiente, Elisa Spada, e ai Servizi alla Persona, Elena Penazzi. "Ringraziamo i tecnici e i giardinieri di Area Blu – mandano a dire gli amministratori – che hanno predisposto l’area e hanno aiutato le famiglie nella piantumazione e il personale del Comune che ha consegnato i diplomi e le mappe ‘Imola Verde’, nelle quali sono indicati tutti i boschi dei nuovi nati degli ultimi 20 anni. In questo modo prosegue una tradizione che è in grado di creare un forte legame con i luoghi e la natura".

Nei prossimi giorni Area Blu proseguirà la messa a dimora anche di tutti gli altri alberi, per raggiungere il numero complessivo di 451 alberi, corrispondenti ai nuovi nati nel periodo suddetto. L’attestato sarà consegnato, insieme alla mappa "Imola Verde" anche a tutti i bambini e le bambine che non erano presenti alla cerimonia di piantumazione dell’albero loro dedicato.

Nel frattempo, il Comune annuncia di aver accolto "con grande interesse" lo sviluppo di una tesi di dottorato che si sta concentrando sull’area N8, a Nord della ferrovia, adiacente alla piscina Ortignola, sulla quale è stato sviluppato il progetto candidato al Bando Pinqua. L’area, che ha visto di recente la realizzazione del sottopasso ciclopedonale N8, è oggetto di un piano particolareggiato che nel tempo consentirà di realizzare un grande parco pubblico a servizio sia delle nuove abitazioni che, grazie al sottopasso, del quartiere Marconi.

La tesi si contestualizza nell’ambito della Scuola di Dottorato in Salute, Sicurezza e Sistemi del verde dell’Università degli Studi di Bologna, e vede la collaborazione attiva e costante con il Comune di Imola. La ricerca si concentra sugli spazi verdi pubblici dell’area – esistenti e di futura progettazione – e sulla salute dei suoi residenti e fruitori, e mira a valutare l’attitudine verso gli spazi verdi e il benessere che da questi può derivare. In particolare, lo stato di salute, l’impegno e la preferenza dei residentifruitori verso gli spazi verdi saranno indagati mediante uno specifico questionario (link sul sito del Comune).