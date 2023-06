Un alloggio per i poliziotti Accordo Comune-Area Blu

Uno degli ostacoli all’aumento di organici al commissariato di Polizia sembra essere quello degli alloggi dove ospitare gli agenti. In altre parole, i poliziotti potrebbero anche trovare un tetto a Imola, ma sbattono il naso contro il caro-affitti. E quindi il loro spostamento nella nostra città si complica.

Comune e questura hanno lavorato per capire come agevolare questa procedura, e una soluzione è stata messa nero su bianco in una delibera di giunta. Ebbene, è stato trovato un alloggio grazie alla collaborazione con Area Blu. L’amministrazione comunale ha dunque accolto l’istanza presentata dalla questura di Bologna e ha individuato "nel patrimonio dell’ente, tra le unità immobiliari ora sfitte e ripristinabili a costi contenuti, un alloggio di almeno quattro vani da concedere in comodato d’uso al locale commissariato di Polizia per permettere l’implementazione dell’organico in servizio".

L’amministrazione ha dato indirizzo e disposizione ad Area Blu "di concedere in comodato gratuito l’alloggio al Ministero dell’Interno rappresentato dalla Prefettura di Bologna, secondo uno schema di contratto condiviso con la Prefettura, da adibire ad alloggio collettivo per il personale della polizia di Stato", Tra l’altro, "trattandosi allo stato attuale di immobile non affittato, la decisione "non determina effetti sul bilancio del Comune e di Area Blu".

La decisione prende le mosse anche dagli "obiettivi strategici dell’Amministrazione, che si propone di aumentare la sicurezza, e pure quella prevalentemente garantita dallo Stato, anche attraverso il potenziamento dell’organico delle forze dell’ordine e promuovendo l’attivazione di una cabina di regia fra Polizia Municipale, Carabinieri e Polizia di Stato che, partendo dalle tecnologie e dal controllo del territorio, sappia rendere ancora più efficace il lavoro di tutti, valorizzando il Tavolo già presente della Sicurezza".

Quindi, vista la nota inviata dalla Questura su segnalazione del dirigente del commissariato di Polizia che aveva manifestato l’intenzione di implementare l’organico del personale di Polizia a Imola ed evidenziava "la carenza di soluzioni alloggiative all’interno della locale stazione e la scarsa appetibilità del trasferimento di dipendenti ad Imola visti i canoni di locazione elevati", veniva richiesto contestualmente "all’Amministrazione la disponibilità a concedere un alloggio in comodato. Ed eccco che l’alloggio in comodato gratuito arriva.