Un anno davvero... Boom. La formazione va a gonfie vele. Corsi e workshop, +43% di iscritti

Festeggia numeri da record nell’ultimo anno Boom, l’ hub per la formazione e l’innovazione inaugurato da Crif a Osteria Grande nel febbraio del 2023. Il Knowledge & Innovation Hub che il colosso nato a Bologna a fine anni ’80 ha insediato nella frazione di Castel San Pietro qualche anno dopo l’investimento a Varignana con il Palazzo e la creazione del Campus, ha mandato in archivio un 2024 chiuso sotto il segno di una crescita con numeri da vero e proprio…boom.

Sono stati infatti oltre 850 i partecipanti che hanno preso parte a workshop e percorsi formativi, che tradotto in percentuale significa un aumento di 43 punti rispetto al 2023. Le ore di formazione sfruttate da aziende e professionisti per poi sviluppare competenze strategiche e affrontare le sfide del futuro sono state complessivamente oltre 500, mentre 70 sono stati gli eventi e webinar dedicati ai trend emergenti e all’innovazione, con un incremento di 37 appuntamenti rispetto all’anno precedente. Gli spazi dinamici di Boom, poi, sono stati richiesti nel corso dello scorso anno da 45 aziende per ospitare i propri eventi. Ma, specifica Boom, "anche le iniziative di employer branding hanno registrato una forte crescita, coinvolgendo oltre 20 aziende".

Capitolo a parte merita poi il tema delle nuove generazioni, quelle da sempre maggiormente al centro dei progetti di Crif. Ebbene, tra academy e altre iniziative di Boom, nelle stanze del palazzo di vetro di via Piemonte sono stati accolti 150 giovani talenti laureandi e neolaureati, con un clamoroso aumento rispetto al 2023 che si attesta ad un più 157%. Numeri, confermano con orgoglio dall’hub, che "dimostrano come Boom stia crescendo e rafforzando il suo ruolo di collegamento tra formazione, imprese e nuove generazioni, favorendo connessioni e accompagnando le trasformazioni del mondo del lavoro".

Non meno ricco, promettono da Osteria Grande, sarà il 2025, denso di iniziative dedicate alla diffusione della cultura dell’innovazione e allo sviluppo di nuove competenze per studenti, professionisti e imprese. Dall’intelligenza artificiale alla sostenibilità, passando per la leadership e l’inclusione, tanti saranno i temi al centro di un anno che si è aperto sotto il segno del consolidamento di progetti educativi e percorsi di crescita professionale che hanno già coinvolto tantissimi partecipanti nel corso dell’ultimo anno.

Claudio Bolognesi