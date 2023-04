Un anno di solidarietà Il calendario per l’Africa

Un lungo ponte solidale che collega Castel Guelfo all’Africa. E i protagonisti sono ancora una volta gli studenti della scuola secondaria ’Papa Giovanni Paolo II’ che da tempo, con l’aiuto di docenti e genitori, alimentano uno splendido progetto benefico. ‘Così lontani…così vicini’ è un percorso che bagna le radici nei valori di amicizia, inclusione e riflessione. Un impegno costante che i giovani guelfesi portano avanti ormai da anni attraverso una serie di donazioni alla Fondazione Avsi, con l’acquisto di un calendario realizzato anche grazie al contributo di Coop Reno, per permettere a sei coetanei africani di vivere una quotidianità migliore. L’edizione 2023 del calendario è stata presentata a Palazzo Malvezzi-Hercolani, in compagnia del sindaco e di quattro membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi che frequentano l’istituto scolastico. "La soddisfazione più grande è quella di toccare con mano, di anno in anno, l’entusiasmo e gli stimoli propositivi che caratterizzano l’opera dei nostri giovani per i loro amici africani – spiega la vicesindaco Anna Venturini –. Una mano tesa a sei ragazzini, tra Mozambico, Kenya, Sudan del Sud, Sierra Leone ed Uganda, per frequentare la scuola, ricevere il materiale didattico, nutrirsi in modo equilibrato e curarsi in caso di necessità". Un calendario 2023 incentrato sulla speciale amicizia a distanza. Le pagine dei vari mesi, confezionate graficamente con l’aiuto di un genitore, comprendono foto, disegni e tutta la fitta corrispondenza intercorsa tra gli adolescenti sull’asse Emilia-Africa. La modalità migliore per condividere la bellezza e la forza di un’esperienza capace di superare l’ostacolo chilometrico. Una relazione che educa ed arricchisce in modo reciproco i protagonisti. "Il calendario è stato regalato anche al sindaco Claudio Franceschi, ai componenti della sua giunta e a tutti i consiglieri comunali con le coordinate Iban per sostenere il progetto – conclude la Venturini –. Il mio impegno? Adottare a distanza un bimbo africano e seguirlo nel suo percorso di crescita. In questi giorni contatterò la Fondazione Avsi per avviare le pratiche necessarie".

Mattia Grandi