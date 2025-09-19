Un anno dopo l’incubo maltempo. Frane, allagamenti ed evacuati. Il circondario è ancora un cantiere

Un anno dopo la seconda ondata alluvionale, causata dal maltempo che raggiunse il suo apice proprio il 18 settembre 2024, il circondario imolese è ancora un cantiere aperto per la ricostruzione. Già, perché la calamità naturale d’autunno si abbatté sul territorio pesantemente ferito dall’alluvione di maggio 2023 inasprendo ancora di più il quadro critico. L’istantanea di copertina di quei giorni, come molti ricorderanno, fu l’allagamento di gran parte del centro storico di Castel Guelfo a causa dell’esondazione del torrente Sillaro, in località Pianta nell’area dozzese.

L’acqua entrò in tanti appartamenti, garage e cantine portando allo stremo quei cittadini (che poi si costituirono in un Comitato, ndr) che, poco più di un mese dopo, conobbero addirittura l’onta di una terza inondazione. Ma cosa è stato fatto da allora? Palazzo Malvezzi-Hercolani si è attivato commissionando all’ingegnere Armando Brath l’aggiornamento dello studio sul rischio idraulico del Sillaro alla luce delle nuove piovosità nella zona. Un elaborato che tratta della realizzazione di una cassa di espansione, articolata in quattro lotti, per laminare il Sillaro incapace di sfruttare a monte le sue aree golenali. Risale ad un paio di mesi fa, invece, l’assemblea pubblica organizzata in paese da Circondario, Comune e Regione per illustrare il progetto degli interventi di mitigazione dei rischi idraulici territoriali. La strategia per il Sillaro prevede tre tipi di azione, alcune quasi ultimate: dalle opere strutturali di laminazione e risezione lungo il corso fluviale all’utilizzo di aree golenali di espansione in collina. Ma anche un lavoro mirato sugli argini tra rialzo, arretramento e riprofilatura della sezione in ottica di stabilità e resistenza nel tratto di pianura. Senza dimenticare, in ultima ratio, l’ipotesi di tracimazione controllata.

Capitolo collina. Anche qui, dopo il disastro di un anno prima con l’innesco di centinaia di frane, le piogge autunnali aggravarono non poco la situazione. L’immagine simbolo fu quella della piscina Conca Verde di Fontanelice sommersa da detriti e fango per colpa dell’esondazione del rio Colombarino e del cedimento parziale della parete rocciosa al fianco delle vasche. L’impianto natatorio è chiuso da allora e il municipio, che si avvale di una polizza assicurativa all risks, ha aperto da tempo una pratica di sinistro. L’intervento è stato inserito nella ricognizione dei fabbisogni finanziari, per circa 850mila euro a copertura di una serie di lavorazioni tra piscina e zone adiacenti, effettuata da Comune e Regione poi girata alla struttura commissariale.

L’auspicio è quello di ricevere entro l’anno risposte positive per dare il via alla fase di progettazione. Nel lato est del centro storico del paese, invece, ci furono alcuni smottamenti e distacchi dalla parete ribattezzata ‘sfondarione’ (con nascita di omonimo comitato di cittadini) su cui poggiano diverse abitazioni e negozi. Un tratto già periziato dal punto di vista geologico, grazie ad un finanziamento regionale, ma per il quale servono più di 2 milioni di euro tra progettazione e lavori di consolidamento della parete con reti e tiranti. E a Castel del Rio, Borgo Tossignano e Casalfiumanese? Buone notizie in terra alidosiana dove, rispetto all’agenda per il ripristino post seconda alluvione, è stato fatto tutto: "Interventi sui rii, sul fiume Santerno e somme urgenze, con l’aiuto del demanio e dell’Agenzia di Protezione Civile, per una spesa che supera i 1,4 milioni di euro", sottolinea il sindaco Alberto Baldazzi. Una cifra ripartita per le opere nelle vie Montefune, Peschiera, Tombe, Belvedere, Panoramica, Chiesuola e Sant’Andrea, più di 440mila euro, e il mezzo milione abbondante per l’alveo del Santerno.

Stesso importo, e uomini dei consorzi di bonifica in azione, per le lavorazioni nei rii Ambrogini, Magnola, d’Osta, Tornadossi e Vallicelle. A Borgo Tossignano sostituito e consolidato il guardrail del Ponte di Rineggio con 100mila euro, somme urgenze per altri 44mila e la realizzazione di un pezzo di strada bianca in via Laguna Rocchetta per dare accesso ad un’abitazione rimasta isolata durante i giorni dell’alluvione. Numerose le richieste fatte dalla giunta del sindaco Ghini alla Regione sul tema della sistemazione dei vari affluenti dei rii locali, tutt’ora in corso di valutazione, come Rio Maggiore, Rio Mescola e Rio Gambellaro. Effettuati anche alcuni interventi di manutenzione straordinaria segnalati sul Santerno nel perimetro del centro urbano.

A Casalfiumanese, dopo una prima azione di messa in sicurezza da oltre 300mila euro delle vie Maddalena, Croara, Casette, della Villa, dei Mercati, Gesso, Fiagnano e Valsellustra, il municipio ha richiesto alla struttura commissariale un esborso di ulteriori finanze per mettere mano in modo definitivo alla sistemazione delle varie vie Marsiglie, Moro, Pezzolo, Macerato, Sillaro, Valsellustra e Beccara. Queste ultime due arterie, tra l’altro, furono tra le più colpite dal maltempo autunnale con l’immagine eloquente della brusca interruzione di via Beccara, al confine con Castel San Pietro Terme e visitata anche dal commissario straordinario Fabrizio Curcio, erosa dall’acqua del Sillaro.

red. cro.