Un antipsicotico non costoso

Il Rivotril è un farmaco antipsicotico: costa relativamente poco e viene venduto solo su presentazione di ricetta medica. È in sostanza un ansiolitico, ovvero ha proprietà rilassanti e genera un senso di benessere ma ovviamente deve essere assunto sotto stretto controllo medico. Se associato all’alcool, provoca effetti simili a quelli dell’eroina. È in grado di dare dipendenza e anche sonnolenza (gli studenti del professionale cittadìno erano in stato di torpore, immotivato e notato dagli insegnanti). Se interrogati, gli stessi apparivano quasi incapaci di parlare, perché in pratica ‘addormentati’ dalla pasticca.