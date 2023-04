"Un autentico educatore" La Clai piange Spadoni

di Mattia Grandi

Maestro di vita, maestro di sport. È un’onda lunga di cordoglio quella che ha travolto Imola pochi istanti dopo la notizia della scomparsa di Francesco Spadoni, avvenuta nella notte del 24 aprile all’età di 83 anni.

"Ho conosciuto Francesco nel 2010 quando mia figlia iniziò a giocare a volley – ricorda Stefano Mongardi, presidente di quella Csi Clai Pallavolo Imola di serie B1 che porta avanti il credo della realtà fondata da Spadoni alla fine degli anni Sessanta –. Un educatore a 360 gradi. Amava lo sport e aveva cura di quelle ragazzine a cui voleva bene come figlie o nipoti. Si preoccupava del loro rendimento a scuola e delle condizioni di salute. Era molto attento anche alle compagnie di amici che frequentavano lontano dalla palestra". Valori ormai caduti in disuso al cospetto del cinismo del gesto tecnico. "Una persona molto cattolica. Adorava portare ai tornei le sue squadre, soprattutto a Natale in quel di Rovereto – continua -. L’istantanea che conservo nel cuore? Lui, di notte, seduto sulla sedia sistemata in mezzo al corridoio dell’albergo trentino. Faceva la guardia fuori dalle stanze delle atlete per evitare che qualcuno le disturbasse".

Un legame di amicizia coltivato nel tempo tra visite e telefonate: "Un uomo che ha segnato il corso dello sport imolese – conclude Mongardi –. Precursore anche negli aspetti logistici. Con il suo pulmino scassato recuperava da casa le ragazze per raggiungere le palestre. Indimenticabili le sue feste annuali in campagna con tutte le pallavoliste accompagnate dai genitori".

Da un presidente all’altro. Per Giovanni Bettini, alla guida della cooperativa Clai di Sasso Morelli, i ricordi si accavallano nella mente insieme alle immagini di un percorso di vita più volte condiviso: "Una figura di grande spessore ma semplice nei modi e nel fare – spiega –. Socio fondatore della cooperativa nel marzo del 1962, entrò subito nel consiglio di amministrazione guidato dal presidente Luigi Martignani. Ricoprì il ruolo di segretario del cda fino al 1975".

Non solo. "Importante il suo apporto per la crescita e lo sviluppo del gruppo – aggiunge -. Ho avuto la fortuna di conoscerlo anche nell’ambito di quella famiglia Spadoni così radicata alle proprie, autentiche, origini contadine. Con lui e suo fratello Giovanni lavorammo all’evoluzione della cooperativa di servizi Nuova Terra. Una presenza fissa nei mercati agricoli del territorio per vendere i prodotti dei suoi poderi, soprattutto le pesche. Senza dimenticare l’impegno nel sociale, nello sport e nella politica di matrice cattolica". L’ultimo saluto a Spadoni è in programma domani, con partenza dalla camera mortuaria alle 13.30, alla chiesa di San Prospero.