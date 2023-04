"Un autogol che non deve più ripetersi"

"Almeno questa volta, a differenza del 2016, pare non si siano rotti i rapporti con gli organizzatori della ‘4 Ore di Imola Elms’. E forse torneranno nel 2024, anche se bisogna verificare perché con Formula Imola c’è da aspettarsi di tutto, visto che da subito ci ha raccontato che l’evento era solo rinviato ma non di un anno. La delusione però rimane". È l’analisi del leghista Simone Carapia, all’indomani dell’ufficializzazione dell’annullamento dell’edizione 2023 della tappa imolese della European Le Mans Series a causa dei lavori di costruzione della nuova passerella pedonale nel paddock.

"Non parliamo di dilettanti allo sbaraglio, ma di professionisti – ragiona il consigliere comunale di opposizione –. E allora perché questo autogol? Lo chiedo al presidente di Con.Ami, a quello di Formula Imola e al sindaco Marco Panieri. Dopo l’annullamento del torneo di tennis, il calendario perde pezzi importanti. E certamente albergatori e commercianti non sono soddisfatti. Chissà se ora la società di promozione turistica IF commissionerà uno studio su quanto si è perso con la cancellazione di questi due eventi...".

Insomma, secondo Carapia, c’erano i margini per lavorare meglio. "Certamente questo risultato lascia l’amaro in bocca, e sopratutto non si capisce come possa essere capitato visto che i lavori erano preventivati e si sapeva che si doveva correre parecchio per finirli – conclude l’esponente del Carroccio –. In un’azienda privata, qualche testa sarebbe sicuramente saltata di certo. Ma a Imola è tutta un’altra storia. Ora ci aspettiamo che, da qui in avanti, le cose siano fatte a regola d’arte per non toppare più. Perché sbagliare è umano, ma sul Santerno si tratta oramai di perseverare in modo diabolico".