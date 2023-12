Un avvio soft per il nuovo Cau. In tre giorni visitati 63 pazienti

In tre giorni di apertura il Cau, il nuovo centro assistenza urgenza al padiglione 15 dell’ex Lolli (in via Sforza numero 3), ha accolto 63 pazienti. Un numero non basso, considerando che si tratta di un nuovo servizio e che in occasione dell’inaugurazione è stato aperto solo mezza giornata, ma molto inferiore all’obiettivo di 47 accessi giornalieri.

L’obiettivo della struttura, aperta dalle 8 alle 20 e dotata di un infermiere e un medico (con possibili rinforzi in caso di forte afflusso) oltre che di strumentazione diagnostica di base (elettrocardiogramma, ecografo...), è decongestionare l’ospedale e il pronto soccorso, assorbendo molti dei codici bianchi e verdi (i casi meno gravi): si parla di un obiettivo dell’80 per cento. In caso di necessità, i pazienti che si presentano al Cau con sintomi seri o che necessitano approfondamento, vengono inviati all’ospedale o al pronto soccorso, con i loro mezzi o in ambulanza a seconda dei casi. La relativa lontananza dall’ospedale nuovo è uno dei nodi che maggiori critiche che il nuovo centro ha suscitato da parte dell’opposizione in consiglio comunale.

In questi primi giorni non c’è stato alcun trasferimento urgente al Pronto Soccorso, solo due pazienti sono stati invitati ad accedere successivamente all’Ospedale per una visita specialistica, mentre tutti gli altri sono stati invitati a proseguire il percorso, laddove necessario, con il proprio curante. Sette persone si sono allontanate spontaneamente prima della visita. Tutti si sono recati al Cau di propria iniziativa e non su consiglio di un altro medico o del Pronto Soccorso.

L’attesa media in questi primi giorni di avvio è stata di 72 minuti (sono state escluse dal conteggio le rinunce): un’attesa non brevissima (specie considerando che gli accessi sono la metà dell’obiettivo indicato dall’Ausl) ma di certo largamente inferiore rispetto a quella preventivabile al pronto soccorso per un codice bianco o verde. In questo senso l’obiettivo di ridurre le attese per gli utenti in questo momento sembra si possa raggiungere.

Il 59 per cento degli accessi – riporta l’Ausl di Imola – ha coinvolto persone comprese nella fascia di età 18-64 anni, il 19 per cento quella 65-74 anni, stessa percentuale per i pazienti con 75 anni o più. Il restante 3 per cento degli accessi ha coinvolto minorenni.

Le principali cause per cui le persone si sono recate al Cau sono le malattie stagionali (sintomi influenzali, tosse, mal di gola, raffreddore, …), che hanno rappresentato il 67 per cento degli accessi al centro, seguiti da: dolori agli arti (14%), disturbi dell’occhio o della vista (8%), disturbi dell’orecchio (5%), traumi (3%) e controlli per ferite e medicazioni (3%). Altre cause più frequenti, in ordine decrescente, sono – riporta l’Ausl – di natura cardiovascolare, gastrointestinale, respiratoria, dermatologica, neurologica o traumatica.

L’Ausl di Imola ricorda che durante il lungo ponte festivo il Cau di Imola resta sempre aperto dalle 8 del mattino alle 20 della sera, ma che negli stessi orari restano ugualmente attivi gli ambulatori di continuità assistenziale di prossimità delle Case della Salute di Castel Pietro Terme, Medicina e Vallata del Santerno. Le visite al Cau sono gratuite ma in caso di successivi esami specialistici si paga, se previsto, il ticket.