Un brindisi con il Comune. Festa per le coppie inossidabili

Dopo il successo delle edizioni precedenti, anche per il 2024 è stato riproposto l’appuntamento per festeggiare le coppie residenti a Medicina che hanno raggiunto il 60°, 65° e 70° anniversario di matrimonio. Al Centro Feste Ca’ Nova, l’amministrazione comunale ha festeggiato insieme alle coppie e ai loro famigliari il raggiungimento di un traguardo importantissimo. Un momento speciale di condivisione per celebrare le nozze di diamante, platino e titanio. Per l’occasione i coniugi festeggiati hanno ricevuto una pergamena commemorativa, una gerbera ed è stata scattata anche la foto ricordo. Dopo le parole di augurio e ringraziamento pronunciate dagli amministratori, si è svolto un brindisi e un rinfresco. Le persone che non sono riuscite a partecipare all’iniziativa riceveranno la pergamena commemorativa in ricordo dell’anniversario presso la propria abitazione. L’amministrazione comunale ha ringraziato l’Associazione I Portici, la Coop Reno e il Centro Feste Ca’ Nova per il prezioso contributo fornito per la realizzazione dell’evento.