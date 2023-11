Un brindisi romagnolo firmato Vieri e Pelù per gli alluvionati

Duecento bottiglie di Albana ‘Solo Lei’ dell’azienda vitivinicola Ca’ Lunga, autografate da Piero Pelù e Bobo Vieri, per l’emergenza frane nella vallata del Santerno. Sono stati consegnati qualche giorno fa ai quattro sindaci della collina i proventi della campagna solidale attivata la scorsa primavera dalla cantina imolese guidata da Paolo Cassetta. Più di duemila euro raccolti dalla vendita delle bottiglie firmate dalla rockstar toscana e da uno dei bomber più prolifici del calcio italiano: "Pelù si recò in vallata subito dopo l’alluvione di maggio per dare una mano nelle operazioni di pulizia del lungofiume a Borgo Tossignano – ricorda Cassetta –. Da lì, grazie alla sua straordinaria disponibilità, la visita ai miei vigneti e una bella partita a briscola sotto il portico di casa".

Poi la trasferta a Milano: "All’Osteria del Corso dove Bobo è solito pranzare – continua –. Fondamentale l’aiuto dell’imolese Davide Bombardini (ex calciatore di Roma, Palermo, Salernitana, Atalanta e Bologna, ndr) per un viaggio nel cuore del centro storico meneghino pieno di aneddoti e peripezie". Ma con un risultato inconfutabile: "Entrambi hanno dato subito la propria disponibilità all’iniziativa e il resto l’ha fatto la generosità della gente. Le bottiglie firmate da Pelù sono state spedite anche in Inghilterra e Germania – conclude Cassetta –. Duemila euro sono una goccia in mezzo a quel mare di aiuti che servono alla valle per ripartire dopo la calamità di primavera e la piena del Santerno di inizio novembre. Non dimentichiamoci di questi luoghi splendidi". La cerimonia di consegna dell’assegno (nella foto) è avvenuta nella sala del consiglio di Casalfiumanese alla presenza dei sindaci Beatrice Poli, Mauro Ghini e Gabriele Meluzzi: "Grazie a Ca’ Lunga e a tutte le realtà che ci hanno teso la mano durante l’emergenza – commentano –. Solidarietà e volontariato, due raggi di luce nelle interminabili settimane tra frane e alluvione".