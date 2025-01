Un calendario di cultura, arte e teatro. Tre mesi di iniziative a Castel Guelfo

Sono tante le iniziative di intrattenimento che alimentano il primo trimestre dell’anno a Castel Guelfo. Una programmazione frutto della sinergia tra l’amministrazione comunale, la Pro Loco ed altre realtà associazionistiche paesane. La seconda parte della programmazione di gennaio prenderà il via domenicacon il tradizionale pranzo di Sant’Agnese. La patrona guelfese, la cui ricorrenza è stata festeggiata il 21 del mese, sarà celebrata prima con una messa nella chiesa parrocchiale poi tra i tavoli dell’Arca per un pasto organizzato dal gruppo volontari di protezione civile.

I libri fotografici del Santuario di Monte Sole di Marzabotto e delle Pietre dell’Assenza, nel contesto dell’omaggio in occasione del Giorno della Memoria, sarannoprotagonisti dell’evento del 30 alle 20.30 nella sala del consiglio di Palazzo Malvezzi Hercolani con gli autori Amerigo Setti e Giovanni Basile. Il giorno dopo, nella Sala Viola alle 20.30, ecco lo spettacolo teatrale dialettale ‘Na questio’ delicheda (Madre certa, padre meno)’ insieme agli attori della Filodrammatica di Casola Canina. L’appuntamento, organizzato dall’associazione volontari Castel Guelfo, rientra tra le azioni di valorizzazione del progetto ‘Teatro della Compagnia’.

Febbraio tutto da vivere con ‘Ar-Tè’, l’8 in Sala Viola alle 17 tra immagini, storie e racconti legati alla multietnicità, e l’orchestra del Teatro del Baraccano di Bologna di scena il 14 alle 20 sul palco della chiesa parrocchiale di via Gramsci. ‘Biblio Games’ il 19 pomeriggio in biblioteca e le ‘Storie d’inverno’ per i più piccoli dai 3 ai 6 anni a cura delle lettrici volontarie di ‘Nati per Leggere’ il 22 a metà mattina. Da non perdere la serata del 28 con l’incontro con la Fondazione Telethon per parlare di malattie rare e ricerca. Cena, con ricavato devoluto in beneficenza, e mostra fotografica di Eleonora Randazzo a completare il quadro.

Marzo senza sosta: laboratorio teatrale ‘Sul palco saggiamente’ in Sala Viola (1), inaugurazione della mostra pittorica ‘Il silente volo di un colibrì’ di Valeria Cerutti a Palazzo Malvezzi Hercolani (8), Carnevale (9), e ‘Il Barbiere a fumetti’ tra disegni manga e musica nella cornice della chiesa parrocchiale (14). Da non perdere, infine, l’approfondimento ‘Il patentino, per proprietari responsabili’ a cura del centro cinofilo ‘Intus Canem’ nella sala del consiglio del municipio (25), la lettura-concerto ‘Violeta, el cantar tiene sentido’ a Palazzo Malvezzi Hercolani (27), le ‘Letture pigiamate’ in biblioteca (28) e la gita a Pesaro della Pro Loco (30).