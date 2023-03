Un campionato che ha radici cresciute qui

Carlo

Costa*

La notizia del ritorno del mondiale Superbike a Imola mi ha davvero entusiasmato. Una specialità, per noi puristi del genere, che vanta una discendenza diretta con quei format ideati da mio padre agli inizi degli anni ’70. Un filone di continuità con la 100 e 200 Miglia che bagna le proprie radici nella passione e nel forte spirito organizzativo di noi imolesi. Le due ruote motorizzate appartengono all’essenza della Romagna con quelle gare nei circuiti stradali che poi hanno ceduto il passo al prestigio delle prime, grandi, competizioni di respiro internazionale a Imola. Appuntamenti che hanno contribuito a portare nel mondo il nome di Imola. Un paradiso del motociclismo capace di attrarre i più grandi interpreti e gettare le basi per l’evoluzione di format come il motomondiale e, appunto, la Sbk. Mi ha fatto, personalmente, molto piacere assistere alla presentazione del calendario 2023 dell’autodromo. Mi ha riportato indietro nel tempo con quell’entusiasmo genuino che trae linfa dalla passione di un popolo indissolubilmente legato ai motori. Il rispetto per la genesi e la storia dell’impianto, nell’anno del suo 70° compleanno, passa anche dalla scrupolosa attenzione nei confronti di quelle pagine scritte con coraggio, determinazione, volontà e impegno da un manipolo di sognatori. Ricordo i sacrifici e i rischi, spesso silenti, assunti da mio padre Checco Costa per garantire alla città la ribalta iridata. Istantanee che oggi appaiono così anacronistiche davanti a una quotidianità abituata a dare un prezzo a qualsiasi sfumatura. Anche emotiva. Ma il fascino dello scorrere del tempo è anche legato al fatto che, di tanto in tanto, il film della vita può riproporre frammenti di già visto. E il 2023 di Imola, tra Formula 1 e Superbike, rimanda romanticamente a quegli anni d’oro.

*Storico speaker autodromo

e presidente Moto Club Santerno ‘Checco Costa’