Un cinema stellare. Ecco 67 appuntamenti nel cortile della Rocca. Si parte martedì

Un calendario di 67 serate, con film diversi quasi ogni sera. Le migliori pellicole nazionali e internazionali proiettate su schermo gigante in qualità 4k. Dal 25 giugno torna il Cinema sotto le stelle nel cortile della Rocca sforzesca. La rassegna, organizzata anche quest’anno da Start Cinema in collaborazione con il Comune, andrà avanti fino al 31 agosto.

Si parte subito con un’anteprima nazionale: martedì 25 giugno, alle 21.30, ecco ‘Hit Man - Killer per caso’, del regista di culto Richard Linklater, una commedia romantica travestita da thriller poliziesco. Mercoledì 26 giugno, sempre alle 21.30, alla proiezione del pluripremiato film ‘Gloria!’ saranno presenti la sceneggiatrice Anita Rivaroli e l’interprete Carlotta Gamba.

Completano la prima settimana di proiezioni, tutte alle 21.30, ‘Cattiverie a domicilio’ di Thea Sharrock (giovedì 27); ‘C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi (venerdì 28); ‘Un mondo a parte’ di Riccardo Milani (sabato 29) e ‘Confidenza’ di Daniele Lucchetti (domenica 30). A luglio sarà invece la volta, tra gli altri, di Oppenheimer (sabato 6); Inside Out 2 (giovedì 18) e Povere creature (venerdì 19). Il calendario completo è su Roccacinema.it, dove a breve verranno aggiunti anche i film in programma ad agosto, quando le proiezioni inizieranno alle 21.

Confermato il progetto Cinema Revolution, voluto dal ministero della Cultura a sostegno del cinema di qualità nazionale ed europeo: tutti i film italiani ed europei costeranno allo spettatore solo 3,50 euro. È una rivoluzione reale, perché copre circa l’80% della programmazione. Solo per i blockbuster internazionali il prezzo del biglietto è 7 euro per gli interi e 6,50 euro per i ridotti.

Torna anche la promozione per le famiglie che, oltre a garantire l’ingresso ridotto a tutti i componenti (sia adulti sia bambini), ripropone il biglietto omaggio al quinto componente in caso di famiglie molto numerose. Confermata, infine, la presenza del bar.

"‘Rocca Cinema’ costituisce un’importante proposta culturale caratterizzata da una scelta molto rappresentativa della recente produzione cinematografica che vogliamo mettere a disposizione sia degli imolesi che rimangono in città sia dei turisti – spiega l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi – consapevoli della magia del cinema e degli spettacoli estivi sotto le stelle, nella suggestiva cornice della Rocca. Una cornice che abbiamo voluto mantenere come sede del cinema anche durante il cantiere in corso, per continuare a viverla".

Infatti il cantiere allestito per i lavori di recupero e manutenzione straordinaria della Rocca comporta per il pubblico solo il cambio di ingresso. Non si entrerà più da quello principale, varcato il ponte in legno, ma da quello laterale, da cui si accede all’Accademia pianistica, sul fianco della Rocca che guarda viale Saffi, poco prima della vecchia portineria del Lolli.

"Ciascuno potrà non solo recuperare la visione degli ottimi titoli cinematografici usciti questo inverno ma godersi anche le produzioni più recenti e attuali – conclude Gambi – con un costo del biglietto davvero per tutti grazie al progetto ‘Cinema revolution’".