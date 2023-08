Un classico del cabaret Midani in piazza Libertà

Va in archivio a colpi di sold out la quarta edizione del festival ‘Sotto le stelle di Dozza: I Comici del Borgo’. Due mesi estivi trascorsi all’insegna dello spettacolo, della comicità, del divertimento e delle risate. Prima l’affascinante cartolina di luglio in una piazza Zotti di Dozza gremita poi il bagno di folla agostano di Piazza Libertà a Toscanella. Sette spettacoli che hanno messo davvero tutti d’accordo confermando la valenza qualitativa di una proposta di intrattenimento capace di fare scuola.

L’ottavo, e ultimo atto, della rassegna è in agenda giovedì alle 21 in Piazza Libertà con ingresso a offerta libera e prenotazione obbligatoria (tel. 353 4045498 – 0542 43273) con ospite Norberto Midani.

Uno show condotto, come sempre, dal direttore artistico Davide Dalfiume supportato dal suo confermatissimo cast fisso di artisti.

Midani, poliedrico cabarettista, musicista, regista cinematografico e attore, arriva direttamente dal palcoscenico di Zelig. La sua carriera artistica prende il via a Parigi e, nel 1978, fa la sua prima esperienza di cabaret accanto a Gianni Magni del mitico gruppo dei Gufi.

Tante le opere di risonanza a cui partecipa: dalle rappresentazioni teatrali per il Carnevale di Venezia alle recite nelle ‘Farse’ di Dario Fo per la regia di Arturo Corso. Ma anche il piccolo schermo con il film ‘La Piovra’, insieme a Michele Placido, e un ruolo da protagonista nell’ultima edizione di ‘No Stop’ sotto la guida di Enzo Trapani su Raiuno.

Ospite della prima edizione del festival ‘Tognazzi’ di Cremona, Midani si aggiudica il premio ‘Walter Chiari’ nel 1997. Presenza costante al celebre Zelig di Milano, calca i palchi dei più importanti teatri della penisola. Volto noto di popolari spot, viene a contatto con grandi personaggi della cultura italiana diventando uno degli storici collaboratori di Gianni Rodari. Davvero un bel congedo per il format realizzato dall’associazione teatrale ‘La Bottega del Buonumore’ insieme al municipio di Dozza, già proiettati all’edizione 2024.