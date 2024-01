Un comitato per il parco: "Pronti a scendere in campo per tutelare le Acque Minerali"

Nasce il comitato ’Amici del Parco Acque Minerali’. Composto da 13 membri fra cui volontari ed esperti che operano nel campo degli animali e del verde, il gruppo di cittadini vuole creare una mappa delle criticità al fine di una valorizzazione totale e complessiva dell’intero parco. Attualmente le Acque Minerali vantano un’estensione di 11 ettari con un ricco patrimonio di specie arboree, sia autoctone che esotiche. Il comitato si è costituito con le finalità rivolte alla promozione del polmone verde cittadino e "del suo valore storico, culturale, aggregativo e naturalistico". L’obiettivo è quello di sensibilizzare la comunità e la pubblica amministrazione sulle tematiche di buona gestione, cura, conservazione e custodia dell’area. "Dalle piante agli animali che la popolano, che meritano cura e attenzione quotidiana da parte di professionisti", spiegano dal comitato.

"Dobbiamo ricordare come la piena e libera fruibilità delle Acque Minerali rappresenta un valore irrinunciabile per l’intera città di Imola – osservano i volontari –. Punteremo su iniziative pubbliche con l’obiettivo di attirare l’attenzione su urgenze, necessità e criticità dell’area verde. Promuoveremo quindi una maggior conoscenza del parco tramite la pubblicizzazione della sua storia e delle sue caratteristiche organizzando eventi e attività che portino le persone a godere e sfruttare il parco come risorsa. Ma anche avviando progetti per la sua promozione e intraprendendo iniziative volontarie per il supporto alla pubblica amministrazione nella gestione e cura dei suoi spazi".

Si è già svolta una prima riunione dove è stato affrontato il delicato tema legato alla gestione degli animali. Il laghetto infatti, è abitato da anatre, oche, pavoni. "La loro gestione merita più tempo e un’attenzione particolare", spiegano dal comitato.