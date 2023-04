Un compleanno speciale per Nella Zaniboni: ha festeggiato i 102 anni

Speciale compleanno per Nella Zaniboni che sabato 8 aprile ha raggiunto i 102 anni d’età, un bel traguardo che ha festeggiato insieme ai suoi familiari nella sua casa a Castel San Pietro Terme. A farle gli auguri è giunto anche l’assessore Giuliano Giordani che le ha donato un mazzo di fiori e un biglietto augurale da parte del sindaco Fausto Tinti.

"Mi ha fatto molto piacere di trovarla in forma smagliante – afferma l’assessore Giordani –. Si ricordava di me, quando ero andato a farle gli auguri due anni fa per il centesimo compleanno. È stata molto affettuosa, abbiamo chiacchierato, mi ha fatto davvero una gran festa".

Originaria di Castel Guelfo, Nella Zaniboni è diventata cittadina castellana nel 2006. È stata abile lavoratrice nel campo della maglieria e sartoria fino a pochi anni fa. È autonoma, autosufficiente e ha sempre mantenuto intatta la sua ironia nel corso degli anni.

Nella foto da sinistra: la figlia Deanna Del Rio, Nella Zaniboni e l’assessore Giuliano Giordani