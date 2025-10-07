Yoox, l'unione fa la forza

Imola
CronacaUn concorso dedicato ai giovani artisti
7 ott 2025
ENRICO AGNESSI
Cronaca
Un concorso dedicato ai giovani artisti

Cinque sale, cinque mesi, cinque artisti under 35. È la formula del nuovo concorso artistico, denominato appunto ‘5x5x5 – 5 sale per 5 mesi per 5 artisti’, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e coordinato dalla Consulta Cultura di Palazzo Sersanti per dare spazio ai giovani talenti creativi del territorio romagnolo. Un progetto che punta a trasformare la Galleria della Fondazione in un laboratorio permanente d’arte contemporanea, dove ogni mostra diventa occasione d’incontro e dialogo con la comunità.

Da gennaio a maggio 2026, i cinque artisti selezionati potranno allestire una propria mostra personale negli spazi della Galleria, accanto alle collezioni della Fondazione. Ogni esposizione durerà tre settimane e sarà arricchita da iniziative di comunicazione, incontri col pubblico e momenti di confronto curati dall’ente promotore. A ciascun artista sarà riconosciuta una borsa di produzione di 500 euro per sostenere la realizzazione delle opere.

Il concorso, aperto ad artisti under 35 residenti o operanti in Romagna, accoglie lavori di pittura, disegno, grafica, collage, arte digitale, fumetto, scultura e video. Tra i requisiti, la presentazione di almeno un’opera concepita in dialogo con le collezioni della Galleria, per creare un ponte tra passato e linguaggi contemporanei.

Le candidature, complete della documentazione richiesta, dovranno pervenire entro il 23 novembre all’indirizzo concorso@fondazionecrimola.it. Una giuria nominata dalla Fondazione selezionerà i cinque artisti, con giudizio insindacabile.

© Riproduzione riservata

